Har idrettpsykologene på hurtigtast: – Det brenner litt på loftet

Birgit Skarstein (31) har i likhet med Norges øvrige gullhåp direktelinje til Olympiatoppens alle idrettpsykologer. Hun sier toppidrettsutøverne reagerer forskjellig på coronakrisen.

– Jeg tror det er ganske individuelt. Det er viktig å snakke om ting som er vanskelig og å lære seg smarte teknikker for å håndtere det. Vi reagerer forskjellig og det er viktig at vi går inn i det sammen, svarer Birgit Skarstein på spørsmål om hvordan hun og hennes toppidrettkolleger takler uvissheten – og hvordan og i hvilken grad de søker hjelp hos Olympiatoppens idrettpsykologer.

Norges idrettsforbunds toppidrettsorgan har en egen avdeling for idrettspsykologi, bestående av syv personer. Birgit Skarstein har Britt Tajet Foxell som «sin» prestasjonpsykolog. Da hun og ro-landslaget nylig satt i karantene etter en treningsleir i Portugal og beslutningen om å utsette OL og Paralympics kom, hadde de tre videogruppesamtaler med Olympiatoppens Anders Meland, som er spesialist på stressmestring og har bakgrunn fra militæret.

– Jeg har ikke faste avtaler, men jobber kontinuerlig med prestasjonutvikling. Jeg hadde én samtale med Britt Tajet Foxell den første uken vi var i karantene og landslaget har hatt noen gruppesamtaler rundt mindfulness. Vi har støtte tilgjengelig på «speed dial» (hurtigtast) om det skulle være behov, forteller Birgit Skarstein.

Arne Jørstad Riise leder Olympiatoppens avdeling for idrettspsykologi. Han sier det har vært «litt ekstra» å gjøre etter at coronaviruset satte toppidretten på pause. For noen har det vært tøffere enn andre. Men det, påpeker han, skiller seg ikke fra resten av befolkningen.

Olympiatoppens syv psykologer Arne Jørstad Riise (fagansvarlig), Tom Henning Øvrebø (psykolog), Anne Marte Pensgaard (professor idrettspsykologi), Britt Tajet Foxell (kognitiv psykolog), Anders Meland (fagkonsulent idrettspsykologi), Erik Hofseth (fagkonsulent idrettspsykologi), Fam Lockert (fagkonsulent idrettspsykologi) Vis mer

– Det er ikke først og fremst fordi utøverne er veldig bekymret og ikke mestrer situasjonen. Men det er en del «sparring» med tanke på utøvernes nye hverdag. Jeg er positivt overrasket over hvor godt de takler det, selv om det selvfølgelig varierer, sier han.

Han tilføyer at «det brenner litt på loftet enkelte steder», ved permitteringer av trenere og at sponsormarkedet «ikke er lettest nå.» Noen utøvere kan bli bekymret for toppidrettsprosjektet sitt.

Anders Meland, som har doktorgrad i idrettspsykologi, sier på generelt grunnlag at toppidrettsutøverne allerede, før coronakrisen, er vant til å leve i usikkerhet. Han prøver, som han uttrykker det, å minne dem på det, selv om det ikke tar bort «ubehaget» av denne situasjonen.

Han mener det viktigste er å normalisere situasjonen. Det vil si spise og drikke som normalt, forsøke å få trent regelmessig, ikke bruke for mye tid på mobiltelefonen og foran andre skjermer, ikke la seg «marinere» i nyhetsbildet, ikke la meningsløshet spre seg.

– Disse utøverne er robuste. Forskning viser at fysisk styrke gjør deg sterkere mentalt. Det er som for hverdagsmennesket. Føler du kroppslig mestring og velvære, hjelper det på psyken, sier Anders Meland.

– Jeg er egentlig ikke så veldig bekymret. Jeg har en grunnleggende tro på at det skal gå bra og tenker at dette skal jeg bruke til min fordel, bekrefter Birgit Skarstein.

Både hun og Meland understreker at det er individuelle forskjeller. Noen utøvere hadde planlagt å avslutte karrieren med OL i år og «så kanskje dette som en siste mulighet».

– Avlysningen medfører en større utfordring for dem som tenkte slik. Alt falt i grus, sier Anders Meland.

Birgit Skarstein sier at isolasjon er krevende for mange. Toppidrettsutøvere er vant til å jobbe tett sammen. Nå må de takle å være splittet og miste det sosiale samspillet. Hun sier at det er om å gjøre å vise spesiell omsorg for dem som er i tvilsituasjon.

– Alle kommer til å kjenne dette på kroppen. Vi er freelancere og har egne A/S og enkeltmannsforetak. Vi kan ikke gå på NAV. Men jeg trenger ikke mye for å ha det bra. Det er lite penger i vår idrett, uten prestasjonbonuser og premiepenger, sier Birgit Skarstein.

Hun tilføyer imidlertid at mange har sponsorkontrakter som går ut høsten 2020. Med bedrifter som sliter kan det bli vanskelig å få dem forlenget. På den annen side får hun og mange roere og toppidrettsutøvere muligheten til å jobbe mer sivilt enn i normale tider, med null reisedager som følge av null konkurranser og treningsleirer i utlandet.

