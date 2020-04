SPARTANSK: Norges beste svømmer, Henrik Christiansen, et stykke unna sitt rette element, i kjelleren hjemme hos sine foreldre på Lillestrøm. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Henrik Christansens ufrivillige rekord: – Må holde ut så lenge som mulig

LILLESTRØM (VG) Henrik Christiansen (23) har ikke vært i et vannbasseng på fem uker. Det er «rekord» siden han tok sine første tak som 6-åring. Men Norges største svømmestjerne trener fortsatt 30 timer i uken – på land.

Nå nettopp

– Selvfølgelig savner jeg det. Svømming er det jeg synes er alle mest moro i verden. Det er første gang på nesten 20 år jeg har vært så lenge borte fra bassenget. Det er litt rart. Men det gjelder å gjøre det beste ut av situasjonen, sier Henrik Christiansen.

Han har installert treningsapparater hjemme hos moren og faren på Lillestrøm.

– Det er godt å ha en mamma og pappa som har stor kjeller, sier han.

På grunn av en tilbakevendende senebetennelse i kneet har han ikke kunnet løpe, noe han måtte og ble god til da han slet med venstre skulder for halvannet år siden. Han har imidlertid sittet mye på sykkelen, stasjonært og på landeveien – samt «kjørt» overkroppen i en stakemaskin han har fått låne av Olympiatoppen.

Henrik Christiansen vedgår at det i perioder kan bli kjedelig. I normale tider er han i bassenget 10 til 11 økter per uke, av to til tre timer. Det vil si rundt 23 timer svømming. Nå er de erstattet med - you name it - grunntrening, skadeforebyggende trening, «basis».

– Jeg trener fortsatt opp mot 30 timer i uken. Det er dette jeg velger å gjøre. Jeg må holde ut så lenge som mulig. Jeg kan ikke trene dårligere enn det jeg har gjort hittil, svarer han på spørsmål om hvor lenge han kan holde ut forbudet mot å trene i basseng.

– Foreløpig er i vi en veldig spesiell situasjon med tanke på hvordan det er i verden. Vi må ta hensyn til det helsemyndighetene sier, tilføyer han.

Svømmeforbundets mangeårige landslagssjef Petter Løvberg sier at det ville være å lyve å hevde at basseng-nektelsen ikke er en utfordring for Henrik Christiansen og Norges landslagsvømmere. Ikke minst på bakgrunn av at en del konkurrenter fra andre nasjoner - under coronakrisen - faktisk trener i basseng.

HOLDER KOKEN: Henrik Christiansen trener opp mot 30 timer i uken. Men kun på land, ikke som han er vant til - i vann. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Så sent som for et par dager siden sendte forbundet et brev til Helsedirektoratet der det påpeker mulighetene for å bedrive organisert trening i basseng – og overholde smittevernreglene: Viruset skal ikke smitte i klorvann, det vil være uproblematisk for svømmerne å holde anbefalt avstand og det er ikke nødvendig å bruke garderobene. De kan dusje hjemme.

Petter Løvberg ser for seg av Henrik Christiansen & co kan trene sammen med Norges OL-håp i triatlon i bassenget i Bergen, der Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes ligger i «corona-leir».

– Når konkurrentene våre får trent spesifikt svømme, og ikke vi, vil de ha en konkurransefordel. Men vi ser en fordel ved å gjøre dette nå, understreker Petter Løvberg med tanke på at svømmerne enda en stund vil gjøre alt annet enn å svømme.

Selv om de siste dagene har bydd på høyere lufttemperaturer, mener Henrik Christiansen det er for tidlig – det vil si for kaldt – å svømme i guds frie natur. Petter Løvberg mener imidlertid at han ikke om så alt for lang tid kan legge på svøm i havet.

– Han har jo våtdrakt, bemerker landslagssjefen tørt.

Publisert: 21.04.20 kl. 04:53

