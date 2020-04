LANGT UNNA VANN: Henrik Christiansen har på grunn av smittevernreguleringene lagt treningen til foreldrenes kjeller i huset deres på Lillestrøm. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Henrik Christiansen klar for privat svømmeliga

LILLESTRØM (VG) Henrik Christiansen (23) vil med landslagssjef Petter Løvbergs velsignelse signere en ny kontrakt med den private svømmeligaen ISL.

– Det må vurderes opp mot hva som passer med tanke på treningsleirer og OL. Men den første sesongen, som var en prøvesesong, var veldig positiv. Jeg ønsker å være med neste sesong også, bekrefter Henrik Christiansen.

International Swimming League (ISL) ble etablert etter initiativ av den ukrainske milliardæren Konstantin Grigorishin (54) i fjor, med et budsjett på drøyt 50 millioner kroner – i en slags protest mot Det internasjonale svømmeforbundets FINAs manglende evne til å kommersialisere en av verdens største idretter.

– Det var spennende og TV-vennlig, med et ønske om å kapitalisere litt på sporten, sier Henrik Christiansen.

Henrik Christiansen var eneste nordmann som ble invitert til å delta i svømmeligaen bestående av verdens aller beste utøvere i bassenget. Han takket ja og deltok i to av totalt fire stevner for «Team Iron». Eksempler på øvrige lags navn: «LA Condors», «London Roar» og «NY Breakers».

Svømmerne fikk rundt 10.000 kroner for hvert stevne de deltok i forrige sesong. Uavhengig av når neste sesong på grunn av coronakrisen kommer i gang, vil ISLs kontraktfestede svømmere motta en månedslønn på 15.000 kroner, ifølge Sveriges svømmestjerne Sarah Sjöström.

I et intervju med Expressen for noen dager siden uttaler Sjöström (26), som har rollen som ISL-ambassadør, at hun kan komme til å droppe OL til fordel for deltagelse i ISL-serien. I fjor vant hun serien og tjente over 700.000 kroner i løpet av de snaue tre månedene den varte.

Landslagssjef Petter Løvberg i Norges svømmeforbund sier at ISL er starten på noe «vi burde være med på». Han mener at Henrik Christiansen ikke vil bli en dårligere svømmer av deltagelse i den private ligaen.

– Det skjer i full overensstemmelse med oss. Vi vil overhode ikke stoppe ham. Det er ikke mye penger i svømmesporten. Våre utøvere må betale egenandeler for å være med på landslaget. Dette gir en mulighet til å få noe mer å rutte med, sier Petter Løvberg.

Løvberg understreker imidlertid at «det viktigste» er å være best mulig forberedt til Tokyo-OL 2021.

Tomoe Zenimoto Hvas (19) skal ifølge skal ifølge Løvberg også være aktuell som ISL-svømmer. Nordmannen kan komme til å delta for et amerikansk lag.

PS! Eurosport sendte direkte fra ISL-stevnene.

