NYTT FORSØK: Hege Bøkko (28) slo igjennom internasjonalt i Vancouver-OL for 10 år siden. De to siste sesongene har hun slitt. Nå har hun bestemt seg for «comeback» i Heerenveen førstkommende fredag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hege Bøkko gjør «EM-comeback»: – Gikk med tårer i øynene

Hege Bøkko (28) trodde hun hadde tatt sine siste skøyteskjær før verdenscupen i Polen i november. Hun hadde mer enn nok med å gå til butikken da hun kom hjem.

Nå er hun klar for «comeback» og start i EM – med en drøm om å gå for Norge i VM på hjemmebane om halvannen måned.

– Jeg følte at jeg ikke hørte hjemme der. Jeg gikk med tårer i øynene under hele den siste treningsøkten på is i Polen. Da jeg kom hjem, trente jeg ikke på halvannen uke. Jeg gikk til butikken, og det var det. Det var som om en bryter var skrudd av. Skøyter var ikke i mine tanker i den hele tatt, forteller Hege Bøkko foran «comebacket» i EM i Heerenveen fredag.

Enkeltdistanse-EM i Thialf i Heerenveen starter fredag med 1500 meter og lagsprint for herrer og kvinner. Lørdag: 500/3000/5000. Søndag: Lagtempo, 1000, fellesstart.

Hun tilføyer at hun – og «flere» enn henne – trodde hun hadde knyttet skøytene og stått på startstreken for siste gang. Hun taklet resultatene i verdenscupen i Minsk – en uke før den neste i Polen – «jævlig dårlig, for å være ærlig». Hun fikk dem midt i fleisen, det var som om hun skulle ha gått 10 år tilbake i tid.

Norges EM-lagleder og tidligere sprinter Edel Therese Høiseth bekrefter at mange i miljøet rundt Hege Bøkko var på det rene med at hun hadde gått sin siste runde på skøytebanen.

– Da hun kom hjem fra Polen, trodde jeg ikke hun ville gå flere skøyteløp. Jeg følte at hun ikke syntes dette var moro lenger. Jeg trodde i alle fall ikke det skulle snu til EM, sier Edel Therese Høiseth.

Norges lag EM enkeltdistanser Heerenveen 10.–12. januar Henrik Fagerli Rukke, Hol IL

Håvard Bøkko, Hol IL

Sindre Henriksen, Fana IL

Håvard Holmefjord Lorentzen, Fana IL

Sverre Lunde Pedersen, Fana IL

Hallgeir Engebråten, Nord-Odal IL

Bjørn Magnussen, Spk. Falken

Odin By Farstad, Spk. Falken

Kristian G. Ulekleiv, Gjøvik SK (reserve lagtempo) Ragne Wiklund, Aktiv SK

Ida Njåtun, Asker SK

Julie Nistad Samsonsen, Fana IL

Hege Bøkko, Hol IL

Sofie Karoline Haugen, Sandefjord SK

Halvannen måned senere er Hege Bøkko glad for at hun ikke tok en så stor beslutning hun da hadde «vanskelig for å si høyt»: Ikke mer skøyter.

– Jeg var deppa og hatet skøyter. Det ville ha vært dumt å ta den på det grunnlaget, mens jeg var på bånn, sier hun nå.

Hun kom i kontakt med Nederlands tidligere toppløper Wouter olde Heuvel (33), som leder en treningsgruppe i Stavanger. Han er en gammel venn av Bøkko. Hun dro dit, bodde hjemme hos ham og nøt etter hvert godt av miljøskiftet.

– Gleden ved å gå på skøyter nå er mye større enn den var i Polen. Jeg vet at jeg dessverre ikke er på nivå med de aller beste. Men slik jeg tenker, har jeg alt å vinne – ingenting å tape. Forventningene er lavere. Jeg skal virkelig nyte å gå foran 12.000 til 13.000 tilskuere i et fullsatt Thialf, sier Hege Bøkko.

Det som også «trigger» henne, er muligheten til å få oppfylt drømmen om å gå VM på hjemmebane i Vikingskipet på Hamar 28. februar til 1. mars. Hun må imidlertid kjempe for å bli tildelt den ene kvoteplassen Norge har til rådighet.

– Jeg må nok gå fortest og gjøre årsbeste i Calgary. Men skulle jeg ikke klare det, kommer jeg til å heie fra tribunen på Hamar, sier Hege Bøkko.

Verdenscup nummer fem på den raske OL-isen i Canada 7. til 8. februar vil fungere som «amerikansk uttak» for Norges kvinnelige kandidater til sprint- og allroundmesterskapet på OL-isen på Hamar.

Ps! Hege Bøkko kom på 3. og 2. plass (39,48) på 500-meteren under Norgescup 5 på Hamar i romjulen. Hun vant 1000-meteren.

Publisert: 09.01.20 kl. 10:47 Oppdatert: 09.01.20 kl. 10:59

