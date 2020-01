VANT BEGGE: Magnus Carlsen hentet hjem VM-tittelen i både hurtig- og lynsjakk i Mosvka i romjulen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Carlsen-klubb inngår millionavtale med spillselskap

Etter å ha blitt nedstemt på sjakkongressen i fjor, inngår Magnus Carlsens egen sjakklubb, Offerspill SK, nå en helt egen sponsoravtale med spillgiganten Kindred.

Oppdatert nå nettopp

Dermed blåser det opp til storm rundt norsk sjakk og spillindustrien nok en gang etter heftige diskusjoner i fjor sommer.

Den ferske avtalen gir Offerspill fire millioner kroner, fordelt over to år.

– Dette er jeg stolt over og glad for. Disse midlene vil bidra til at Offerspill SK kan fortsette å vokse, og at klubben kan bidra med talentutvikling og breddesatsing på et nivå norsk sjakk ikke har sett tidligere, sier Magnus Carlsen i en uttalelse til VG.

Kindred Group er morselskapet til en rekke utenlandske spillsider, og skryter av å ha 26 millioner kunder på verdensbasis.

VG møtte selskapets «global head of public affairs», Peter Alling, samt daglig leder i Offerspill, Jon Kristian Haarr, i et kontorlokale i Oslo sentrum onsdag formiddag.

De omtaler den ferske avtalen som «historisk» og mener sjakksporten er vinneren.

– Norsk sjakk får ikke penger fra Norsk Tipping. Vi mener at finansieringsmodellen bør endres, sier Haarr.

Slik er avtalen

Han mener problemspillere lider mer under dagens modell enn de ellers ville gjort, samtidig som det går mindre penger til idrett, frivillighet og kultur enn det ville gjort med en lisensordning.

– Er dere forberedt på reaksjoner?

– Vi har full respekt for meningsmotstandere. Men vi har vært veldig tydelig på vår sak og tenker at dette er noe som virkelig vil bidra til å øke sjakkinteressen og kapitalisere på den interessen som allerede er der ute i dag, sier Offerspill-lederen.

Ifølge avtalen skal ikke Kindreds logoer eller kommersielle budskap promoteres av Offerspill.

Avtalen legger heller ingen føringer for deltagelse i debatten om norsk spillpolitikk.

Halvparten av sponsorstøtten skal gå til støtteordninger for unge spillere, elitespillere og utvikling av kvinnelige talenter.

I tillegg vil det fokuseres på å få enda flere nordmenn til å spille sjakk på internett. Offerklubb vil også ansette en daglig leder for å styre prosjektene.

– Hva tenker dere om lovligheten i dette?

– Det har vært flere juridiske vurderinger som viser at dette er lovlig. Det ligger ingen føringer om at vi skal promotere Kindred sine merkenavn. Det er bare føringer på at pengene skal gå til visse sjakkaktiviteter, sier Haarr.

Én av vurderingene stammer fra advokatfirmaet Thommessen.

– Kindred gir ikke bort penger uten å forvente noe tilbake?

Peter Alling fra Kindred tar ordet fra den andre siden av møtebordet:

– Det vi får tilbake er et eksempel på at når vi sier at vi vil bidra til idretten, så kan det bli sånn. Vi har ikke hatt muligheten til det i Norge tidligere. Vi får et bevis på at vi mener alvor, sier han.

MØTTES I OSLO I DAG: Kindred og Offerspill i møte med VG. Til venstre i blått er Kindreds Peter Alling. I midten Offerspills daglige leder, Jon Kristian Haarr og til høyre er styremedlem i klubben, Joachim B. Nilsen. Foto: Thomas Andreassen

Tror på monopol-kollaps

Den svenske sjefen for samfunnskontakt i Kindred forteller at interessen for å sette penger på sjakk er stor i det norske markedet: Under en tittelkamp med Magnus Carlsen involvert, omsettes det i det norske markedet for like mye penger som under en Champions League-kamp i fotball.

– Dere støtter noen som støtter dere politisk?

– Vi støtter noen som vil utvikle norsk sjakk. Det er viktig. Og så er det for oss viktig at vi deler grunnleggende verdier om hvordan idrett kan og bør finansieres, sier Alling.

– Forsøker dere å bryte ned det norske spillmonopolet innenfra?

– Spillmonopol har en egen evne til å bryte seg selv ned over tid. Jeg er overbevist om at det skjer i Norge også, før eller siden, sier han.

Både Alling og Haarr snakker om behovet for å fornye sjakksporten og kapitalisere av at så mange nordmenn spiller sjakk uten å være involvert i en klubb.

– Mange i Norge mener spillbransjen bidrar til problemspilling gjennom aggressiv markedsføring. Er det helt uproblematisk å ta imot penger fra selskap som Kindred?

– Det er dagens lovgivning som er problemet. Den gjør at man ikke klarer å regulere halvparten av markedet. Kindred ønsker en regulering og de vil skattlegges gjennom lov. Det har vi full forståelse for. Det er positivt for alle parter, sier Haarr.

– I hvilken grad har Magnus Carlsen vært involvert i prosessen?

– Han er styreleder og selvsagt informert. Han er positiv til avtalen. Men det er ikke han som har vært aktiv i forhandlingene. Han har ikke vært en sentral aktør.

– Men han har gitt grønt lys?

– Hadde ikke Magnus ønsket dette, så hadde det ikke skjedd, sier Haarr.

Sjakkpresident Morten L. Madsen ble orientert om saken onsdag morgen, men har ikke sett den aktuelle avtalen. Han mener derfor det er for tidlig å kommentere saken overfor VG, men har innkalt styret i Norges sjakkforbund til et telefonmøte i ettermiddag.

Høy temperatur i fjor

Bakteppet for kontraktssigneringen er en voldsom diskusjon i sjakkmiljøet på forsommeren i fjor: Da skulle kongressen i Larvik stemme over hvorvidt Kindred-gruppen skulle få lov til å sponse sjakkforbundet med femti millioner kroner over en periode på fem år.

Magnus Carlsen etablerte klubben Offerspill og betalte selv medlemskapet til de tusen første medlemmene. Verdens soleklart beste sjakkspiller jobbet på den måten aktivt for at kongressen skulle si ja til den omstridte avtalen.

Ifølge avtalen skulle sjakkforbundet, dersom man sa ja til Kindred, blant annet jobbe aktivt for å endre norsk spillpolitikk, skrive kronikker, delta på Arendalsuka og arrangere møter i idretten.

Kritikerne fryktet at sjakkforbundet på den måten ville fungere som en lobbyist for spillbransjen.

Carlsen og hans støttespillere mente på sin side at gigantavtalen ville gi unike muligheter til å utvikle sjakksporten i Norge de kommende årene.

Det endte med et klart tap for Carlsen: Kongressen vendte tommelen ned.

– Sjakk-Norge sa nei i fjor sommer. Frykter du at det kan oppfattes slik at dere ikke lytter til hva flertallet ønsker?

– Vi er en egen klubb som har rett til å inngå en sponsoravtale med dem vi ønsker, uten at vi trenger noen aksept for det fra forbundet sentralt. Dette er en annerledes avtale enn den som forbundet ble tilbudt i sommer. Så nei, jeg er ikke bekymret for det, sier Jon Kristian Haarr til VG i dag.

Vurdert juridisk

I fjor sendte Lotteritilsynet ut et åpent brev til Norges Sjakkforbund, før forbundet vendte tommelen ned til millionavtalen. Der het det blant annet at:

«Det følger av utkast til samarbeidsavtale at Norges Sjakkforbund ikke skal være en reklamekanal for Kindred eller noen av selskapets merkevarer. Norges Sjakkforbund skal ikke profilere logoer eller produkter fra Kindred, men Norges Sjakkforbund bør kjenne til at enhver aktivitet som er iverksatt for å fremme omsetningen av Kindred eller noen av selskapets merkevarer vil være lovstridig markedsføring. Det er altså ikke bare bruk av logo og produkter som partene må unngå.»

Hverken Peter Alling eller Jon Kristian Haarr virker bekymret for at de skal kunne felles på noe juridisk i etterkant av den ferske kontraktsinngåelsen.

– I tillegg til de juridiske vurderingene kommer sjakkforbundets reglementsutvalg, som har konkludert med at Kindred-avtalen fra i sommer var i overensstemmelse med NSFs lover og regler. Den nye avtalen er enda mindre kontroversiell, sier Alling.

Magnus Carlsen er nå på vei til Nederland og storturneringen Tata Steel.

– Kindreds vilje til å satse på norsk sjakk var jo grunnen til at vi tok et så tydelig standpunkt i debatten rundt sjakkforbundet i fjor sommer. Vi mente da, og mener fortsatt, at avtalen ville ha vært svært viktig for norsk sjakk. Når Offerspill nå inngår sin avtale, vil det gi klubbens medlemmer betydelige muligheter til å utvikle seg og norsk sjakk generelt, sier den regjerende verdensmesteren i lang-, hurtig- og lynsjakk.

Publisert: 08.01.20 kl. 12:39 Oppdatert: 08.01.20 kl. 12:51

Mer om

Flere artikler