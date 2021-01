BEKJENTE: Den profilerte sprangridningstreneren Amund Eide (t.h.) har forsvart valget om å holde rideleir hos en nordmann som er utestengt fra norsk organisert idrett i 20 år og domfelt for seksuelle overgrep (t.v.). Bildet er lagt ut i mai 2020. Foto: Privat

Trenerprofil forsvarte overgrepsdømt – får fortsette i Bergen rideklubb

Tidligere landslagstrener Amund Eide (65) nektet for at en ung kvinne var utsatt for seksuelle overgrep tross dom i Gulating lagmannsrett. Nå får han fortsette som trener i Bergen rideklubb.

På et ekstraordinært styremøte mandag kveld ble det bestemt at Eide ikke får fortsette som daglig leder i klubben. Men han blir værende som hovedtrener.

Rideklubben skriver i en uttalelse at de er fornøyd med den redegjørelsen og beklagelsen Eide har kommet med i etterkant av et intervju med VG før jul.

Der kalte Eide dommen mot en nordmann som har stall i Danmark for en «uhyrlig heksejakt».

– Jeg vil ikke kalle det overgrep. Jeg har kjent ham siden han var guttunge. I dag er det en annen setting i samfunnet enn da dette skjedde. I dag er det på dagsordenen. Den gangen var det ikke unaturlig at en 25-åring hadde et forhold til en 17-åring. For det var det som skjedde. For meg var ikke dette et misbruk, sa Eide til VG 22. desember.

I dagens uttalelse på hjemmesidene til Bergen rideklubb sier Amund Eide – som er en venn av den overgrepsdømte – at han har hatt mange samtaler med styremedlemmer, foreldre og ryttere den siste tiden:

«Jeg har full forståelse for at VG-oppslaget gjør det krevende for alle parter. Jeg vil kun det beste for Bergen Rideklubb og ryttersporten. Jeg føler et stort ansvar for å bidra til at alle i miljøet i og rundt Bergen Rideklubb skal føle seg trygge, ivaretatt og inkludert. Jeg har i fellesskap med styret i BRK blitt enig om å fratre rollen som daglig leder, men vil fortsette som sportslig ansvarlig og hovedtrener» skriver han.

Offeret i saken – Isabelle Gjerstad – ble trodd i både ting- og lagmannsretten da saken var oppe i det norske rettsvesenet. I dag sliter hun med posttraumatisk stresslidelse etter overgrepene som foregikk over en periode på seks år. Hun fortalte sin historie i VG før jul.

«Som vi tidligere har uttalt i denne saken, har styret stor tillit til Amund som respektert og drivende fagperson innenfor sporten vi alle er så glade i. Styret mener å ha bred støtte i klubben om at det er svært viktig for klubbens sportslige eksistens, rekruttering og satsing, at vi fortsatt kan beholde Amund som en av Norges beste trenerkapasiteter innenfor sprangridning. Han vil derfor fortsette som trener for klubbens ryttere» skriver Bergen rideklubb på sine nettsider i dag.

Styrets leder, Ole Seim, har erklært seg inhabil fordi hans egen sønn rir for stallen til den overgrepsdømte nordmannen i Danmark. Styrets nestleder, Christian Hoff, har bedt om å få spørsmål fra VG på e-post tirsdag ettermiddag.

Etter å ha mottatt fem spørsmål svarte styret at Bergen rideklubb ikke ønsker å komme med ytterligere kommentarer.

Blant spørsmålene var:

Amund Eide fratrer en stilling som daglig leder, der han ikke trenger å være i kontakt med barn, på grunn av det han har sagt. Samtidig fortsetter han som hovedtrener, deriblant for mindreårige. Hvordan gir det mening?

I hvilken grad er dere bekymret for de holdningene som barn i bergensområdet møtes med på trening i Bergen rideklubb, med Amund Eide som trener?

Amund Eide har ikke besvart VGs oppringinger eller tekstmeldinger tirsdag ettermiddag. I en uttalelse som Bergen rideklubb har publisert tirsdag, sier han at han har nulltoleranse for seksuelle overgrep.

TAUSE: Bergen rideklubb ba først om å få VGs spørsmål på e-post. Deretter ønsket ikke klubbens styre å svare på spørsmålene. Foto: Espen Rasmussen / VG

«Mitt personlige hovedpoeng, er at når dommen er sonet, fortjener alle en ny sjanse til å legge fortiden bak seg, forutsatt at en opererer innenfor avgjørelsene gitt av domstol og idrettens domsutvalg» skriver Eide i dag.

Mannen han tok i forsvar i et intervju med VG før jul, er utestengt fra all organisert idrett i Norge i 20 år. I Danmark driver han imidlertid en privat stall utenfor idrettens regi.

VG avslørte i desember hvordan Amund Eide har tatt med mindreårige norske jenter til den overgrepsdømte nordmannens stall for å trene. Eide avviste at han så noe problematisk ved dette.

Eide, som er tidligere landslagstrener og en profil i norsk sprangridning, sa at den domfelte kameraten ikke er aktiv på ridekursene, selv om de foregår på gården hans. VG spurte da hvordan han tror det oppfattes at en profilert ridetrener arrangerer kurs hos en utestengt seksualforbryter.

– Jeg vil ikke kalle ham seksualforbryter. Det er det dere som kaller ham. Om du spør folk i miljøet, de fleste profilerte rytterne, så har de en helt annen oppfatning, sa Amund Eide til VG før jul.