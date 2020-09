Calvert-Lewin senket Mourinhos menn med superscoring

(Tottenham - Everton 0–1) Dominic Calvert-Lewin steg til himmels da frisparket kom etter 55 minutter. Han satte pannen frem og dundret ballen i nettet bak Hugo Lloris.

Det var forrige sesongs nummer seks mot nummer 12. Tottenham ble nummer seks. Men i serieåpningen for de to lagene søndag var Everton best.

Og etter 55 minutter fikk gjestene betalt. De blå fikk et frispark på rundt 30 meter. Brasilianske Allan var så vidt borti ballen, Lucas Digne slo inn. Og foran mål var Calvert-Lewin. Det ble en perle av en heading. Nådeløst. Vakkert. Hugo Lloris var sjanseløs i Tottenhams mål.

– Dette Everton-laget er det beste jeg har sett på veldig lenge, sa tidligere Tottenham-spiller Erik Thorstvedt på TV 2s sending etter kampen.

Dominic Calvert-Lewin kunne juble med lagkameratene etter en strålende mål. Yerry Mina (til høyre), Richarlson (nummer to til venstre) og Andre Gomes (til venstre) gratulerer med nettkjenning. Foto: CATHERINE IVILL / POOL

Carlo Ancelotti kunne juble. Everton har forsterket laget godt foran sesongen. James Rodriguez fra Real Madrid for rundt 200 millioner kroner, mens Allan kom fra Napoli, også han for rundt 200 millioner kroner.

– Det er helt åpenbart at Rodriguez trives i Carlo Ancelottis selskap, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker om colombianeren, som ble byttet ut på overtid.

Abdoulaye Doucoure kom fra Watford, også han startet kampen mot Tottenham.

Rodriguez fikk vist seg frem i kampen, og var med i mye av det som skjedde. Men det var brasilianeren Richarlson som virkelig ga Tottenham trøbbel utover i kampen. Det er nesten utrolig at han ikke satte ballen i mål.

Harry Kane fikk vist seg frem som den strålende fotballspilleren han er ved et par anledninger. Han hadde en genial vipp til Matt Doherty, like før pause, men Doherty som skjøt på volley, men det ble for dårlig.

Tottenham møter Southampton neste søndag. Southampton tapte 0–1 for Crystal Palace lørdag.

Everton skal spille mot West Bromwich kommende lørdag.

IKKE MOUHRINHOS DAG: Tottenham tapte i sesongstarten mot Everton. Foto: Adam Davy / Pool PA