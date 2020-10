John Carew og kjæresten Pernille Juvodden. Her under «black lives matter»-demonstrasjonen i sommer. Foto: Helge Mikalsen

John Carew og Pernille Juvodden venter barn

Det avslører de begge selv på Instagram.

«Baby on the way» skriver han i en Instagram-post med et bilde av han og kjæresten Pernille Juvodden (24). VG fikk i mars bekreftet at de to er i et forhold.

Juvodden skriver følgende på sin Instagram-profil til det samme bildet: «Been busy making a baby angel with the love of my life».

– Vi synes det er veldig stas å ha en liten en på vei, og det begynner å bli enda mer virkelig for hver dag som går nå. Magen blir større og vi koser oss veldig, sett bort ifra at jeg ikke føler meg helt i toppform om dagen, sier Juvodden til Elle.

Hun vil ikke røpe når termin er, men sier det er tidlig neste år en gang. MinMote skrev i sommer om parets sommerferie. Juvodden omtalte det som «tidenes Norgesferie».

Carew var tidligere fotballspiller på internasjonalt toppnivå, og har spilt 91 landskamper for Norge. Men senere har han også gjort seg bemerket som skuespiller. Det har også ført til at han har knyttet kontakter i Hollywood.

Juvodden jobber blant annet som influencer og modell, og er kjent for sin stilsans.

