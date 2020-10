OSLO-PATRIOT: Astrid Uhrenholdt Jacobsen og hunden Dovre stortrives i sin nye bolig i nærheten av nasjonalanlegget i Holmenkollen. Til våren er hun ferdig utdannet lege. Foto: Mattis Sandblad

Astrid Uhrenholdt Jacobsen klar for livet etter toppidretten: – Følte at ingen likte meg

HOLMENKOLLEN (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33) er klar for sitt nye liv uten langrennslandslaget, men arven hun etterlater seg er en helt ny kultur etter at hun tok et knallhardt oppgjør med et lag som bare dyrket vinnerne.

– Jeg er krevende i den forstand at jeg er ikke så god til å bite i meg ting, hvis jeg mener ting ikke er riktig, sier Jacobsen.

Hun kom inn på rekruttlandslaget etter «katastrofe-OL» i 2006. Hun leverte umiddelbart: VM-gull på sprinten og to bronse (stafett og lagsprint) som sisteårs junior i Sapporo den påfølgende vinteren. Hun var den eneste norske kvinneløperen som kom hjem fra Japan med VM-gull.

– Det var en trussel at jeg gjorde det bra, sier Jacobsen.

Status ved endt karriere: Tre VM-gull. Ett OL-gull. 41 pallplasser i verdenscupen.

– Jeg opplevde at det var en del som ikke likte at jeg gjorde det bra, sier 33-åringen.

Nå kan hun oppsummere karrieren, for landslagsplassen er byttet ut med fullt fokus på oppløpssiden av medisinstudiet. Til våren er hun lege.

– Da jeg kom inn på landslaget var kulturen slik at jo bedre du var på resultatlisten, jo mer skulle du ha å si i fellesskapet, man skulle bestemme mer, sier Jacobsen og fortsetter:

– Men jeg ville ikke ha mer å si. I mitt hode var det ikke sånn det funket.

– Jeg kunne buse ut med ting

For miljøet i Oslo-klubben Heming var annerledes. Hun beskriver klubben i sitt hjerte som proft drevet under ledelse av Dag Kaas. Det var fokus på prestasjon, men lite fokus på resultat. Hennes bagasje inn på landslaget var å få ut det man var god for, ikke å dyrke eneren.

– Hvordan var det å være 20 år og føle at man var en trussel på landslaget?

– Jeg opplevde at ingen likte meg. Jeg følte det sånn. Det var aldri noen som sa det, men jeg syns det var vanskelig. Det er en av grunnene til at jeg tenkte at jeg ikke kom til å holde ut så lenge, svarer Jacobsen.

– Hvordan var det å reise på landslagssamling på denne tiden?

– Jeg ble ikke mobbet, ingen har vært slemme. Men jeg hadde ikke plassen jeg ville ha. Jeg ville bare være med. Jeg likte ikke å være den som plutselig gjorde det bra.

ENORM FORM: Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok gull, sølv og bronse i VM i Lahti. Her med bronsen etter 10 kilometeren. Marit Bjørgen vant. Foto: Bjørn S. Delebekk

Da hun dro på tur med landslaget før hun tok VM-gullet var det annerledes.

– Da var jeg dårligst på trening. Jeg var der jeg skulle være. Det var lett å plassere meg. Jeg var selvstendig, men jeg var ingen trussel. Jeg gikk for meg selv bak de andre, forteller Jacobsen.

Men hun var trygg på seg selv.

– Jeg hadde gått en vanvittig bra skole i Heming. Som junior var jeg ikke fristet til å henge på. Da vi kom til VM, så var jeg en av dem som var i form. Jeg var ikke en av dem som falt for fristelsen å forsere på trening. Men etter VM ble det vanskelig, sier Jacobsen.

– Jeg ville at de andre skulle ha det samme forholdet til meg etter VM-gullet som da jeg gikk bakerst på trening.

– Har du noen gang havnet i konflikt med noen på landslaget?

– Nei. Men jeg har vært bestemt internt i laget mange ganger, mot trenerne og. Vi kunne være veldig uenige. Jeg kunne buse ut med ting, for meg var det aldri noe personlig, men det var ikke alltid mottageren skjønte det. Der har jeg måtte lære litt, jeg var kjempedårlig på det da jeg kom inn i laget. Jeg tenkte: Det er bare å fyre løs, alle skjønner jo det. For jeg vokste opp med det, vi kunne si ifra. Så jeg har tråkket i salaten mange ganger.

HJEMME: Astrid Uhrenholdt Jacobsen har nordmarka rett utenfor inngangsdøren hjemme i Holmenkollen. Foto: Mattis Sandblad

les også Jacobsen om konsekvensene av å pushe helsegrensen: – Jeg hadde hatet meg selv

Løfshus: – Særdeles intelligent

Det ble et oppgjør med kulturen i landslaget i 2008. Tidligere sportssjef Vidar Løfshus forteller at Astrid var viktig for endringene.

– Astrid kom på landslaget på grunn av resultater, ikke fordi hun var intelligent. Men hun er en særdeles intelligent og reflektert person og det ble en overgang for mange. Og mange ble utfordret. Mange tenkte nok: «Er dette nødvendig? Ikke gjør det så vanskelig». Men Astrid utfordret på en konstruktiv måte som ga et sterkt lag. Hun var en rollemodell i laget, sier Løfshus til VG.

Som en del av endringene for å skape lagfølelse fikk de hjelp fra Olympiatoppen.

– Relasjoner ble et satsingsområde. Kvinnelaget fikk satt det i system, og arbeidet ble tatt inn på herrelaget også. Astrid viste vei ved å vise at begge parter kan vokse på uenighet, så lenge man er konstruktiv, sier Løfshus og legger til:

– Astrid har rett i at det ikke var like enkelt å svelge for alle at det kom en 20-åring og tok VM-gull i 2007.

Ingen tvil da hun møtte Emil

Jacobsen har nettopp tatt med seg samboeren og flyttet fra Ris ved bunnen av Holmenkollen og noen kilometer høyere opp. Der fant hun drømmehuset helt inntil marka sammen med Emil Myrbråten fra Fetsund. Hun roser samboeren gjennom seks år som en storveies handyman.

– Han har ikke noe behov for profilering, så han har klart å snike seg unna journalister i nesten alle sammenhenger, selv om han har vært med på ganske mye av det jeg har gjort, sier Jacobsen og ler.

– Du er en kjent person, hvordan var det å gå på date?

– Jeg har aldri datet noen, Emil var tilfeldig. Jeg har drevet med mye rart. Jeg har venner fra mange steder og har truffet mange folk. Det var aldri noen tvil om at det skulle bli oss to, svarer 33-åringen.

Hun er lite jålete. Ikke at hun ikke bryr seg om hvordan hun ser ut, men hun er vant til å være hard på prioritering av tid. Derfor passer det godt med en innstilling om at folk må ta henne som hun er. Det er lite filter.

Mens hun kan se fremover mot et nytt liv i nytt hus, så etterlater hun seg en arv hun håper og tror langrennsleiren vil ta godt vare på.

– Den totale gruppen presterer mye bedre nå enn i 2007, det er ikke tilfeldig, sier den pensjonerte landslagsløperen fornøyd.

– For lite flink til å dyrke meg selv

I løpet av en times prat gjentar hun flere ganger at hun skjønner at hun kan være krevende. Men det lever hun fint med. Hun ville ikke vært annerledes.

– En av mine styrker er at jeg kan se ting i et litt større perspektiv enn bare min egen nesetipp. Jeg blir mer engasjert når ting er urettferdig for andre enn meg selv. Det er kanskje ikke verdens beste egenskap som toppidrettsutøver. Jeg var for lite flink til å dyrke meg selv. Men jeg ville at ting skulle være rett, iallfall transparente og ærlige, sier Jacobsen.

Dermed lærte langrennsdamene ærlighet, om de ville eller ei.

– I starten var det krevende og kronglete, og sikkert irriterende. Det var vanskelig for noen av de andre å forholde seg til. Men jeg tror de etter hvert så at det var sjelden jeg sa ifra for meg selv, sier Jacobsen og legger til:

– Jeg har ikke hatt rett eller vært fornuftig hele veien. Men av og til har jeg rett.

Snart er hun lege. Hun vet ikke i hvilken retning hun skal gå, men hun hadde sommerjobb på gynekologisk avdeling i sommer, og syns det var spennende. Hun nevner anestesi og indremedisin.

– Hva kan du ta med deg fra langrenn inn i det nye livet?

– Jeg koser meg med å være i en læringssituasjon. Jeg er ikke ekspert på noe som helst, det er en motsats til å være verdens beste i en eller annen sær idrettsgren. Når jeg ikke kan svare på ting, så må jeg hjem å lese for å lære noe nytt, svarer hun og fortsetter:

– I et miljø så blir man ikke bedre om ikke alle blir bedre.

I januar tok Jacobsen sin siste verdenscupseier da hun vant den ene etappen under Tour de Ski etter en dramatisk slutt:

Det kan fremstå litt merkelig at hun ga seg nå. Det er VM i Oberstdorf om noen måneder og OL i Beijing året etter. Det burde vært nesten gratis å hente motivasjon for over tusen timer til med trening.

– Jeg har urokkelig selvtillit på at jeg kunne fortsatt å utvikle meg. Men det slo meg plutselig i vår: Hva skal jeg med en medalje til? Det gir meg ikke noe mer. Det var et tegn på jeg er mett, sier Jacoben.

Hun tror hun kunne tatt medalje i både VM og OL som kommer.

– Jeg har aldri hatt i meg at jeg gjør hva som helst for å vinne. Det er kanskje en del av meg som gjør at jeg ikke passer i toppidretten, men som gjør at jeg har vært viktig i toppidretten. Jeg klarer å ha litt andre perspektiver, sier Jacobsen.

– Du blir 34 år i januar. Hva har livet lært deg?

– Det er godt at man ikke vet alt på forhånd. I dag skal alt planlegges, til og med det som ikke egner seg for planlegging. Jeg tror det er bedre å planlegge bare det man bør og må, for vi vet ikke hva som kommer. Jeg er veldig glad for at jeg slapp å leve 26,5 år av livet mitt uten å vite at Sten Anders (broren) skulle dø. Tenk om jeg skulle brukt livet mitt på å gå og vente på det. Det er den største leksen egentlig, vi kan ikke planlegge alt, svarer Jacobsen.

– Du er en sånn person som får til absolutt alt!

– Noen tenker at de skal bli best, jeg har alltid tenkt at jeg skal bli så god jeg kan. Det tar litt brodden av alt, da feiler man ikke om man ikke blir best. Jeg er flink til å sortere hva som er viktig. Ingen får til alt, svarer 33-åringen.

NYTT LIV: Til våren er Astrid Uhrenholdt Jacobsen ferdig med legeutdannelsen. Tidligere landslagssjef Vidar Løfshus berømmer 33-åringen for å vise at det går an å kombinere toppidrett og utdanning. Foto: Mattis Sandblad

Ole Morten Iversen tok over som landslagstrener etter Egil Kristiansen etter OL i 2018. Han mener betydningen av Astrid Uhrenholdt Jacobsen i laget var større enn de andre damene tror. Iversen bruker like store ord som Løfshus og omtaler 33-åringen som høyt respektert, samtidig som han ikke er redd for å bekrefte at hun kunne være krevende.

– Vi snakket om det på samling i Sandefjord nylig, at vi må våge å si ifra. Vi må tåle å høre det som er bra og det som ikke er bra. Og det har tikket inn noen meldinger etter det. Og som Therese (Johaug) sa: Når ting er bra, da må vi være litt ekstra på vakt så vi ikke sovner, men fortsette jobben med lagbygging, sier Iversen.

– Alle trenger typer som henne

Landslagstreneren mener arven etter Jacobsen er viktig.

– Alle lag trenger typer som henne. Hun er åpen, direkte og ærlig. Hun er stødig i verdigrunnlaget sitt. Vi viste da Marit (Bjørgen) forsvant at vi klarte oss uten henne. Nå skal vi klare oss uten Astrid. Så får jentene dele på å ta rollene etter dem.

Verden er skrudd sammen slik at det er de store stjernene som får skinne og får det meste av oppmerksomheten.

– Men sånn trenger det ikke være internt. Jentene kommer til å bevare det, internt i laget er alle like mye verdt, sier Jacobsen.

PS! Jacobsen skal være med i den neste utgaven av «71 grader nord kjendis».

