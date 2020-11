TIL DANMARK: Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal og resten av håndballjentene skal spille EM i Danmark. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Håndballpresidenten etter norsk EM-nei: − Forsvarlig å sende landslaget til Danmark

Håndballpresident Kåre Geir Lio stoler på Danmarks håndtering av coronapandemien og mener det er forsvarlig å sende et norsk landslag til EM - selv om norske helsemyndigheter satte foten ned for EM på hjemmebane.

Mandag kom avgjørelsen om at det planlagte europamesterskapet i håndball ikke kan arrangeres på norsk jord. EM skulle vært arrangert i Trondheim. Avlysningen kom etter norske helsemyndigheters grundige vurderinger i tillegg til politiske myndigheters krav og ønsker.

Norge skulle delt mesterskapet med Danmark, og Norges Håndballforbund jobber nå for å hjelpe danskene som enearrangør av mesterskapet. Men det danske håndballforbundet kan foreløpig ikke garantere for at det lar seg gjennomføre. En endelig avgjørelse er ventet torsdag.

VG har snakket med håndballpresident Kåre Geir Lio om hvor ansvarlig det er å sende en norsk tropp til et Danmark med høyt smittenivå - når de norske myndighetene ikke mener det er forsvarlig å arrangere mesterskapet i Norge.

Danmark er hardere rammet av coronaviruset enn Norge: Landet har flere døde, flere bekreftet smittet og flere nye registrerte smittetilfeller den siste uken (per hundre tusen innbyggere), viser VGs coronaspesial.

– Hva er NHFs generelle holdning til gjennomføringen av både EM i desember og VM i januar - mener NHF at det bør arrangeres store mesterskap slik smittesituasjonen i Europa og verden er nå?

– Noen beslutninger tar vi på egen kjøl, der vi ene og alene er ansvarlige. Andre ganger er vi en del av en større sammenheng. Det er vi når det er snakk om internasjonale mesterskap. Da må vi vurdere om vi selv skal delta eller ikke, og vårt utgangspunkt er at vi skal delta. Men det må være forsvarlig, basert på norske helsemyndigheters helsemessige krav, og basert på at EHF og arrangørlandet har en god protokoll som ivaretar helsen til våre spillere og ledere, svarer Lio og fortsetter:

– Alle virksomheter må i slike situasjoner gjøre en avveining, hvor det ene ytterpunktet er å gå for fullt aktivitetsnivå, og det andre ytterpunktet er å stenge alt. Det handler om å finne en håndterbar og forsvarlig løsning. I Norges Håndballforbund er vi opptatt av å finne den beste løsningen, og vi leter etter den hele tida. Vi mener den beste løsningen her er å delta. Et håndball-EM kan ha stor betydning for mange slik verden er nå. Det er heller ikke sikkert smittetallene blir bedre av å avlyse. Det kan også være godt å ha noe å se fram til hjemme i stua i tida som kommer.

– I Danmark har de høye smittetall og det er blitt slaktet mink og blitt mistenkt mutasjon av viruset - Hvorfor skal Danmark være bedre egnet enn Norge til å gjennomføre dette mesterskapet?

– Danmark har valgt sin strategi for å håndtere epidemien, og mener at mesterskapet kan gjennomføres i trygge former. Det forholder vi oss til, slik vi alltid må rette oss etter de lover og regler som gjelder i det landet vi kommer til. Her er det også viktig å huske at spillere og støtteapparat vil følge en svært streng protokoll under oppholdet i Danmark. Protokollen er vedtatt av EHF, og regulerer alle 16 nasjoner.

PS: Torsdag kom nyheten om at Danmark nå mener minkviruset skal være utryddet.

– Hvorfor er det riktig av NHF å støtte mesterskapet i Danmark når de norske myndighetene ikke mener gjennomføring av et mesterskap er forsvarlig nå?

– Alle europeiske nasjoner bestemmer sine egne retningslinjer. Enten det er innen reiseliv, næringsliv, idrett eller andre samfunnsområder. Sånn er det også med smittevernet i pandemien. Igjen er det viktig å understreke at spillerne vil være i en adskilt boble under hele EM, regulert av en protokoll som er streng, men nødvendig.

PRESIDENT: Kåre Geir Lio (til venstre) sammen med generalsekretær i håndballforbundet Erik Langerud og landslagskaptein Stine Bredal Oftedal under VM i Japan 2019. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

– Hvordan skal spillerne leve fremover for å hindre smitte før mesterskapet?

– Deres tilværelse vil være preget av et omfattende test- og smittevernregime. Frem til de samles på mandag er de regulert av klubbens egne retningslinjer, det er strengt nok. Og jeg kan garantere at de som profesjonelle toppidrettsutøvere ikke tar noen sjanser. Når de møtes på mandag vil de ble testet, deretter må de vente på hvert sitt hotellrom til negativt resultat foreligger. Deretter kan de begynne EM-deltakelsen, men det er bare tre steder de kan være under EM: På spillerhotellet, i spillerbussen, og i arenaen. Der vil de ha egne «røde» soner, hvor ingen utenforstående har adgang.

– Er det forsvarlig å sende et norsk landslag til Danmark? Hvorfor?

– Vi mener det er forsvarlig. Spillerne og støtteapparatet tar alle forholdsregler, og vil i tillegg bli underlagt svært strenge retningslinjer under EM.

– Er det i denne situasjonen forsvarlig at dere sender folk til Danmark for å bidra til arrangementet (som tidligere har blitt sagt at dere skal)?

– Signalet fra Danmark er at de vil klare å håndtere gjennomføringen av EM uten at vi sender folk dit.

– Er håndball mer utsatt for smitte enn andre idretter med tanke på at det spilles innendørs, man er ofte nære hverandres ansikt og kaster samme ball?

– Helsemyndighetene har sagt at det er større smittefare innendørs enn utendørs. Derfor er protokollene for innendørsidrettene strengere generelt, og ekstra strenge vil de være under EM i Danmark. Det er i tillegg flere publikumsrestriksjoner innendørs enn utendørs. Men: Alle smittetilfeller i norsk håndball har kommet fra det sosiale liv utenfra og inn i håndballen. NHFs protokoller har begrenset smitten og videre hindret at smitten er spredt videre.

– Har dere forståelse for at det kan fremstå som et paradoks at man mener det ikke kan arrangeres her, men at man skal delta dersom det arrangeres et annet sted?

– Den tida vi lever i er full av paradokser og vanskelige valg. Vi må hele tida gjøre gode vurderinger ut fra dagens situasjon. Vi prøver å opprettholde noe, mens vi må stenge annet. Det er jobben vår å finne den beste veien i ukjent og nytt farvann.

Helsedirektør Bjørn Guldvog ønsker ikke å kommentere hvorvidt han mener det er forsvarlig å sende et norsk landslag til håndball-EM i Danmark.

– Det har jeg egentlig ingen kommentar til. Det viktige for oss er at vi følger det regelverket som er laget i Norge og som betyr mye for oss når det gjelder det å ha kontroll på epidemien. Hva andre land gjør, overlater jeg til myndighetene i de øvrige landene, sier Guldvog til VG.

Helseminister Bent Høie uttaler følgende om internasjonale idrettsarrangementer til NTB:

– De fleste land i Europa er i en vanskeligere situasjon enn det vi har i Norge, og de internasjonale idrettsarrangørene må tenke gjennom hvilke signaler de skal sende til samfunnet. Mange av oss syntes det gikk fryktelig lang tid før man avlyste OL i Japan, og det er klart at man må tenke på resten av samfunnet i en sånn situasjon.

