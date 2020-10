BYTTET INN: Ousmane Camara kom inn i Vålerengas kamp i Sandefjord sist søndag. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Røde Kors-presidenten om rasisme: − Det er opprørende at vi ikke har kommet lengre

Den nye presidenten i Norges Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll, mener det er viktig at vi ikke later som rasisme ikke finnes. Sakene i norsk fotball de siste ukene har igjen satt rasisme på dagsorden.

Vålerengas Ousmane Camara fikk rasistiske tilrop i forbindelse med kampen mot Sandefjord søndag kveld.

For drøyt to uker siden gikk det ut over Kristiansunds Amahl Pellegrino (30) etter kampen mot Aalesund.

– Det er veldig trist å høre slike kommentarer i 2020, sa Camara selv ifølge Sandefjords Blad. Noen ropte «apekatt» etter VIF-spilleren.

Presidenten i Norges Røde Kors er helt enig:

– Det er opprørende at vi ikke har kommet lengre i 2020. Dette er ikke bare noe som skjer langt borte, men det skjer her rundt oss til daglig, sier Thor Inge Sveinsvoll.

– Vi kan ikke late som rasisme ikke finnes. Dette er bare eksempler på uakseptable ting som foregår, både i det skjulte og åpenlyst. Derfor er det så viktig å snakke om det.

RØDE KORS-PRESIDENT: Thor Inge Sveinsvoll. Foto: Steinar Figved / Skylight

– Debatten nå er viktig, for dette belyser diskrimineringen som så mange utsettes for i samfunnet. Jeg er glad vi snakker om det, for dette går ikke over av seg selv. Det hjelper ikke å si at vi ikke liker rasisme. Vi må erkjenne at den finnes og må jobbe for å bli kvitt den.

– Men på en fotballarena kan det av og til bli hete følelser?

– Det er ingen unnskyldning for rasisme! Vi kan ikke skylde på følelser, for det er ikke sånn at følelsene gjør at all fornuft forsvinner. Det er ingen andre ting som vi tillater som følge av følelser, og det må heller ikke være tilfelle med rasisme.

– Derfor er jeg glad for at idretten tar dette på så stort alvorlig som de har vist. Det er den eneste rette måten å bekjempe rasisme på. Vi kan ikke tillate at det er greit noe sted.

Sandefjords Blad pratet mandag med mannen i 40-årene. Det var en angrende synder som beklaget både til Camara, klubben og alle han hadde såret.

– Jeg er ingen rasist. Det datt bare ut av meg, og jeg er trist og lei meg for det som har skjedd, sa han til lokalavisen.

Flere har krevd at idretten må få klare regler mot rasisme. Advokat, tidligere medlem av lovutvalget i både Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund, Gunnar-Martin Kjenner mener at det allerede ligger.

– Det som mangler, er at idrettsledere tar tak i det og anmelder til domsutvalget.

Kjenner peker på at Norges Idrettsforbund fram til sitt ting i 2015 hadde en ordlyd om forbud mot «diskriminering på grunn av livssyn, seksuell orientering eller etnisk opprinnelse».

– NIF forandret ordlyden i 2015. Begrunnelsen var at ikke alle aktuelle grunnlag for diskriminering var nevnt. Den nye ordlyden er «NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling».

– Derfor er det ingen tvil om at regelverket er på plass, mener Gunnar-Martin Kjenner.

– Det er helt klart at idretten allerede har et tilstrekkelig regelverk for å komme rasismen i idretten til livs. Utfordringen er om noen orker å ta belastningen med å påtale sakene.

