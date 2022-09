STOR NASJON: Russland er en av de største nasjonene i langrenn. Her jubler langrennsgutta etter stafettgull i OL i Beijing, få uker får Russland gikk til krig mot Ukraina.

Norsk IOC-topp avviser Russland-comeback

FIS-topp Michel Vion sa at russiske deltagelse virket mer og mer aktuelt – samme dag som Russland trappet opp krigen i Ukraina. Det tilbakeviser IOC-styremedlem Kristin Kloster Aasen.

Michel Vion, generalsekretær i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS), sa at de har hatt møter med Den internasjonale olympiske komité (IOC). Han antydet at dørene mer eller mindre begynner å åpne seg igjen for deltagelse fra Russland og Belarus.

– Det virker som det kommer fortere og fortere. Jeg vet ikke om de blir klare til verdenscupåpningen, hvert fall ikke i alpint (22. oktober). Men kanskje i desember kan det være en løsning. Kanskje for VM her i Planica, kan det være en god mulighet, sa Vion.

Kristin Kloster Aasen sier derimot at ingenting har endret seg i IOC’ syn på saken siden anbefalingen om utestengelse av alle russiske og belarusiske utøvere kom 28. februar.

IDRETTSPOLITIKKER: Kristin Kloster Aasen er styremedlem i IOC. Her fotografert under OL i 2018, i Pyeongchang.

– Jeg kjenner ikke til om det har vært separate møter som Vion referer til, men det betyr ikke at de ikke har funnet sted. Vi har diskutert dette i IOC også etter styremøtet sist (8 og 9. september). Da var vi enige om at vi i henhold til beslutningen i februar, skulle konsultere internasjonale særforbund, utøverkomiteen, nasjonale olympiske komiteer etter sommeren og ta en fot i bakken om situasjonen, sier Kloster Aasen til VG og fortsetter:

– Det har vi gjort. Selv om vårt mål alltid er global idrett, hvor alle nasjoner deltar, er det ingenting som tilsier at vi skal endre beslutningen nå.

– Krigen i Ukraina er helt grusom og det er en person som har skylden for det, Vladimir Putin. Det er synd at idretten, som mange andre områder, blir berørt av dette. Det gjør at vi ikke kan oppfylle vårt mandat som er global idrett for alle.

VINTER-TOPPER: Generalsekretær Michel Vion og president t Johan Eliasch i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS).

Vion uttalte seg på konferansen Forum Nordicum i slovenske Planica – samme dag som Russlands president Vladimir Putin truet vesten med atomvåpen og varslet delvis militær mobilisering. Det vil gi 300.000 nye soldater til krigen i Ukraina, som tilsvarer minst en dobling av de russiske styrkene i Ukraina.

– Det er helt uforståelig. Jeg håper det finnes folk over ham (Vion) i systemet som kan sette ned foten. Vi i skisporten kan ikke bare se bort fra at folk blir angrepet og får livene sine ødelagt. Jeg kjøper ikke ett argument for at russiske utøvere skal få delta, sier Clas Brede Bråthen, sportssjef i hopp, og legger til:

– Det hele er fryktelig.

OPPRØRT: Clas Brede Bråthen, her i fjor høst med Maren Lundby.

Turid Kristensen, idrettspolitisk talsperson for Høyre, reagerer også kraftig på utsagnene.

– Hva i all verden er det som gjør at IOC og FIS nå vurderer at situasjonen er annerledes, og at russiske og belarusiske utøvere skal kunne få delta i internasjonale konkurranser igjen, spør Kristensen overfor NTB.

– Det er jo snarere motsatt. Russland trapper opp krigen, til fordømmelse fra det internasjonale samfunnet. Jeg håper norsk idrett er krystallklare på at dette er fullstendig uaktuelt, fortsetter Kristensen.

VG har konfrontert Vion og FIS med kritikken. FIS skriver i en epost at de jobber med sine parter.

– Hvis det er noen avgjørelser tatt i saken av andre idrettsstyrende organer, som IOC (Den internasjonale olympiske komité), vil FIS-styret ta dette i betraktning under sine diskusjoner, legger FIS til.

Sist uke vedtok kongressen i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) å opprettholde utestengelsen av russere og belarusere. FIS Council har møte 22. oktober. VG har vært i kontakt med FIS Council-medlem Erik Røste som sier Vions utsagn var nye for ham.

– Mitt standpunkt i denne saken er ikke endret. Dette er som jeg har sagt en helt ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak. Putins tale onsdag ga på ingen måte håp om en snarlig slutt på det brutale angrepet på Ukraina, sier Røste.

Sjefene for grenene i Norges Skiforbund har heller ikke hørt noe nytt om russisk og belarusisk deltagelse.

– Dette er ukjent for meg og jeg regner med å få mer informasjon fra FIS. Jeg kan ikke se at situasjonen har endret seg etter beslutningen om å nekte russisk deltagelse, sier langrennssjef Espen Bjervig.

– Vi forholder oss til IOCs styrevedtak fra slutten av februar i år og hvor IOC anbefaler at russiske og belarussiske utøvere ikke bør delta i internasjonale idrettskonkurranser. Det er et styrevedtak i tråd med det vedtaket Idrettsstyret selv fattet i februar 2022, sier idrettspresident Berit Kjøll.