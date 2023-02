Marcel Sabitzer vil ikke være tilgjengelig når Manchester United møter Barcelona borte.

Sabitzer og Martinez ikke tilgjengelige mot Barcelona – Casemiro klar for spill

Manchester United må klare seg uten Marcel Sabitzer og Lisandro Martínez når de reiser til Spania og møtet med Barcelona torsdag.

Der venter første utslagsrunde i Europa League.

Manchester United må klare seg uten den stødige midtstopperen Lisandro Martínez. Den argentinske stopperen har pådratt seg for mange gule kort og må sone én kamps karantene.

Den østerrikske nyvervingen Marcel Sabitzer vil heller ikke være tilgjengelig for de røde djevlene. Sabitzer pådro seg tre gule kort i løpet av Bayern Münchens gruppespill tidligere denne sesongen. Slik Uefas reglement står, vil han ta med seg straffen til europaligaen og spill for Manchester United. Dermed vil østerrikeren også være utilgjengelig i én kamp.

En gladnyhet for United-fansen er at midtbaneankeret Casemiro vil være aktuell for spill igjen. Brasilianeren pådro seg tre kampers karantene etter Premier League-kampen mot Crystal Palace, med det vil ikke gjelde for spill i Europa. Dermed kan manager Erik ten Hag stille med den drevne brasilianeren fra start.

Manchester United havnet på 2.-plass i sin gruppe i europaligaen bak Alexander Sørloths Real Sociedad. Barcelona på sin side røk ut av Champions League etter å havne på den bitre 3.-plassen bak Bayern München og Inter. Dermed må de to fotballgigantene ut i utslagskamp.