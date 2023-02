TV 2-KONKURRENT: Viaplay.

Viaplay sendte TV 2-kamp ved en feil: − Skal ikke skje

Tirsdag kveld viste Viaplay 55 minutter av Champions League-superduellen mellom Paris Saint-Germain og Bayern München. Den kampen har kun tv-konkurrent TV 2 lov til å vise i Norge.

Kampen ble sendt på Vsport Ultra HD. Alle Altibox-kunder med Premier League-pakke har den kanalen i Norge, opplyser Altibox til VG.

– Det er kjedelig når sånt som dette skjer. Det skal ikke skje. De har ikke rettighetene til å vise denne kampen, så dette er ikke bra, sier pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, til VG.

Han sier TV 2 nå skal ha en dialog med Viaplay, og at de regner med at dette ikke skjer igjen.

At Viaplay viste en kamp som tilhører en rettighet TV 2 angivelig har betalt flere milliarder betalt flere milliarderKanalene går sjelden ut med summer, men det er kjent at TV 2 kjøpte norsk fotball fra 2023 til 2028 for en prislapp på 4,5 milliarder. Champions League-rettigheten er angivelig dyrere. for å vise, forklarer de selv slik:

– Den kampen skulle vært geoblocket geoblocketEn sperre som gjør at innhold kun vises i enkelte deler av verden, for eksempel et land eller en verdensdel. i Norge, noe den ikke ble. Kampen kom inn fra et signal i Danmark hvor vi har Champions League-rettighetene, sier pressesjef i Viaplay, Thomas Horni, og fortsetter:

– Det rett og slett skjedd en glipp, foreløpig vet vi ikke hvor. Dette er ikke noe vi har opplevd før, og nå jobber vi med å ta ned signalet.

– TV 2 mener dette ikke er bra. Har du en ytterligere kommentar til det?

– Det er en glipp, svarer Horni.

KOSTER PENGER Å VISE: TV-kanalene må betale i dyre dommer for å vise de aller største rettighetene, som for eksempel Champions League.

Etter å ha vist hele første omgang, pausen og de første minuttene av andre omgang, ble problemet fikset etter 55 spilte minutter.

Tilbake i 2021 sikret TV 2 seg rettigheten til å vise Europas mest prestisjefulle fotballturnering, Champions League, på egne kanaler.

TV-kunder som har betalt penger for å se Premier League gjennom distributøren Altibox, var altså blant de som kunne se «TV 2-kampen» på Viaplays flater.

– Alle Altibox-kunder som har kjøpt en av våre to ulike Premier League-pakker får automatisk tilgang til denne kanalen, opplyser kommunikasjonssjef i Altibox, Andreas Veggeland, til VG.

– Vi går ikke ut med nøyaktig antall som har denne pakken, men det er snakk om noen tusen kunder, sier kommunikasjonssjef i Altibox, Andreas Veggeland, til VG.

VG og Viaplay har et redaksjonelt og kommersielt samarbeid.