PROVOSERT: Idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettspresidenten ut mot regjeringen: − Det gir ingen mening

Norges Idrettsforbund reagerer kraftig etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i dag.

Der settes det av 462 millioner kroner til kompensasjon for økte pris- og lønnskostnader i kultursektoren. Norges idrettsforbund er likevel ikke en del av denne pakken.

Berit Kjøll reagerer kraftig.

NIF-toppen understreker at regjeringen ikke har kompensert norsk idrett - eller annen frivillighet som er finansiert av spillemidlene - for økt pris og lønnsvekst utover et påslag på 1,6 prosent i fjor.

– Det er prinsipielt umulig å forstå og har store praktiske og økonomiske konsekvenser for hele idrettsbevegelsen. Dette overskygger andre gode tiltak som foreslås av regjeringen, sier idrettspresident Berit Kjøll.

E24 har tidligere omtalt hvordan inflasjonen målt ved konsumprisindeksen (KPI) steg til 6,5 prosent i mars i år fra samme tid i fjor.

– Vi har hatt de samme kostnadsøkningene som alle andre. Det er ikke slik at prisveksten i samfunnet ikke påvirker idretten fordi vi er finansiert over spillemidlene. Dette vil enten gå ut over det vi gjør, eller øke kostnadene for alle organisasjonsledd. Jeg ønsker sterkt at Stortinget ser urimeligheten i dette og sørger for at tilskuddsmottakerne fra spillemidlene blir behandlet likt med andre aktører i samfunnet, fortsetter Kjøll.

GODT HUMØR I 2022: Her er Berit Kjøll ved siden av statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Anette Trettebergstuen på idrettsgallaen i 2022.

– Det gir ingen mening, mener hun.

Hun understreker at regjeringen til Jonas Gahr Støre (Ap) legger opp til kompensasjon til litteraturhus, frivillighetssentraler, musikk- og sceneinstitutsjoner og biblioteker.

– Det er jo bra og riktig ut fra den økonomiske situasjonen. Derfor er det vanskelig å forstå hvorfor finansieringskilde ekskluderer idrettskretser og særforbund, mangfoldstiltak, paraidrett, sunn idrett, utøverstipender og fellesfunksjoner i idretten fra den samme ordningen. Manglende kompensasjon for pris- og lønnsvekst vil gå ut over vår virksomhet – i hele bredden av norsk idrett, påpeker Kjøll.

VG har sendt uttalelsene til Kjøll til Kultur- og likestillingsdepartementet, men de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.