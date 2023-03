De norske curlingjentene er klare for VM-finale i Sverige.

Curlingkvinnene klare for VM-finale – slo Canada 8-5

De norske curlingjentene er klare for VM-finale etter at de vant 8-5 over Canada i semifinalen i VM i svenske Sandviken.

Norge sikret seg en plass i semifinalen etter å ha slått Tyskland fredag. Der møtte de Canada som slo ut Japan i omspillet.

Det norske laget består av skip Marianne Rørvik, Kristin Skaslien, Martine Vollan Rønning og Mille Haslev Nordbye.

Norge ledet 4-2 etter fire omganger, men da Canada vant med én stein i de to neste omgangene, sto det likt med fire omganger igjen. I den viktige sjuende omgangen hadde Skaslien den siste steinen og sikret Norge en ny ledelse i kampen.

Canada utlignet i åttende omgang, men det hadde lite å si da de norske jentene klinte til med tre viktige poeng i neste omgang. Da ga Canada seg og Norge sikret seg finaleplass i VM.

I den andre semifinalen vant Sveits 8-4 over Sverige. Som regjerende verdensmestere er sveitserne storfavoritter i turneringen.

Finalen spilles søndag klokken 15.00.

