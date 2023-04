SVARTE SEERNE: TV 2-programleder Jan-Henrik Børslid (høyre), her sammen med kollega Ida Moseng under kanalens høstlansering i 2022.

TV 2-profilene svarte på kraftig seerkritikk – nå tar kanalen grep neste helg

TV 2 får krass kritikk for en rekke prioriteringer i deres første ordentlige maratondag med norsk fotball. Nå lover profilene bedring til kommende helg.

Det er spesielt kanalens prioriteringer i programmet «FotballXtra», som i utgangspunktet følger alle kampene i hovedrunden med høydepunkter og mål, som får gjennomgå.

Etter at Eliteserie-runden mandag svarte programleder Jan-Henrik Børslid en av TV 2s mange seere som etterlyste mer bilder fra selve kampene når det tross alt var det vedkommende ønsket å se.

«Svaret er ja! Vi justerte utover i andre omgang og følte det fungerte bedre. Det blir definitivt et mye mer bildedrevet «FotballXtra» fra neste helg av. Det er et løfte!», svarte Børslid.

Det er første gang på mange år at TV 2 kan vise hvilke bilder de vil fra fotballfesten i de øverste divisjonene i Norge etter å ha overtatt rettighetene rettigheteneDe siste seks årene er det Discovery som har hatt rettighetene til norsk fotball, mens TV 2 fra og med i år og frem til 2028 får vise Eliteserien, OBOS-ligaen, Toppserien, 1. Divisjon kvinner og NM. Også NRK er med i et samarbeid om å vise bildene. fra Discovery.

Men skal man tro seere i sosiale medier gikk ikke alt knirkefritt den første Eliteserien-runden.

Fotballsjef i TV 2, Eystein W. Thue, forteller til VG at mandagens runde var massiv og unormalt stor. Spesielt med full runde i Eliteserien, med unntak av én utsatt kamp, samt fullt program i OBOS-ligaen.

Han sier det viktigste for kanalen er live-formidlingen av det som skjedde i kampene. Det følte han fungerte bra.

– Det vi følte vi ikke traff like bra på var bruk av bildene i «FotballXtra». Vi justerte det underveis. Det var forskjell på første- og andre omgang. Jeg synes vi fant en bedre balanse etter hvert. Men totalt sett er vi ikke helt fornøyde med det. Vi setter pris på kritikken og innspillene vi har fått. Det har vært nyttig, sier han til VG.

Da VG spør om hvorfor han tror de bommet der, svarer Thue at det kan kalles for en form for innkjøringsproblemer.

– Så er det sammensatt av flere årsaker. Men vi klarte å justere underveis og det skal ikke bli vanskelig å gjøre det fremover, sier han.

En annen TV 2-profil, Marius Skjelbæk, hadde også registrert de mange tilbakemeldingene på «FotballXtra»-programmet. Han svarte en som påpekte at det ikke var så gøy se på at folk så på fotball.

«Enormt med feedback i dag. Det settes stor pris på. Og det er umulig å være uenig i mye. «FotballXtra uten» møtte «FotballXtra med bilder» i dag. En slags hybrid fra den merkelige tilværelsen fra 2017-2022. Ny runde om en uke. Mer fotball i den berømte monitoren», kunne også han love.

SVARTE SEERNE: TV 2-profil Marius Skjelbæk, her avbildet sammen med kollega Petter Northug under VM i skiskyting i Tyskland tidligere i år.

«Terningkast 1»

I tillegg til «FotballXtra» sendte TV 2 det oppsummerende programmet «Fotballkveld» mandag. Daglig leder i OBOS-ligaklubben Ranheim, Frank Lidahl, var ikke imponert.

Med forbehold om at han ikke var blitt for gammel, ga han på Twitter programmet en brutal terningkast 1.

«Fokus på de i studio i en time. Hadde forventa profilbygging av andre enn programlederne, litt «under huden-reportasjer», kanskje til og med fra Moss sin tilbakekomst til toppfotballen. Nakstad inn toppet det», skrev han og viste til at assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad deltok i sendingen for å fortelle om den mye omtalte smittesituasjonen i Strømsgodset.

Lederkollega i Skeid, Daniel Holmeide Strand, uttrykte også sin frustrasjon på Twitter og viste til at 50 sekunder av OBOS-ligaen ble vist i programmet. Han ga også programmet terningkast 1.

Om den tøffe kritikken fra Ranheim-sjef Lidahl, svarer fotballsjefen i TV 2 slik:

– Vi liker og synes det er bra at folk engasjerer seg i sendingene våre. All kritikk skal tolkes i beste mening, sier han.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post