UENIGE: IOC-president Thomas Bach og Ukraina-president Volodymyr Zelenskyj avbildet under et møte i fjor sommer.

IOC ut mot ukrainske myndigheter: − Dette stiller seriøse spørsmål

Spliden vokser mellom Den internasjonale olympiske komité (IOC) og Ukraina. I nye uttalelser får ukrainske styresmakter kritikk for motstanden mot russisk og belarusisk deltagelse i OL.

President Volodymyr Zelenskyj har for lengst bedt IOC om å utestenge russiske og belarusiske utøvere fra OL i Paris neste år. Sist uke gjentok IOC-president Thomas Bach at organisasjonen derimot ønsker at russiske og belarusiske utøvere skal få lov til å delta. Dette er forbeholdene:

De må konkurrere som nøytrale.

Ingen får delta som lag.

Utøvere som støtter Russlands krig i Ukraina får ikke delta.

Utøvere som er en del av hæren kan heller ikke delta.

Fra før har Ukraina truet med å boikotte OL i sin helhet hvis dette blir tilfellet. Som svar på sist ukes uttalelser fra Bach, har det blitt diskutert i det ukrainske idrettsdepartementet at nasjonale forbund i Ukraina vil miste statusen som nasjonalt forbund hvis noen av utøverne deres konkurrer mot personer fra Russland eller Belarus.

I flere utspill onsdag ettermiddag, reagerer IOC med kritikk mot Ukraina.

– Dette stiller seriøse spørsmål ved autonomien autonomienKan i denne sammenheng være synonymt med "uavhengigheten". til ukrainsk sport. Hvis dette blir innført, vil en slik avgjørelse kun skade det ukrainske idrettsmiljøet og nasjonale idrettsforbund. Det vil ikke på noen måte påvirke krigen som verden ønsker skal stoppe og som IOC så heftig fordømmer, hevder IOC på sin egen nettside.

DISKUSJONER: IOC-president Thomas Bach og Ukraina-president Volodymyr Zelenskyj avbildet under et møte i fjor sommer.

Den internasjonale olympiske komité er tydelige på at president Volodymyr Zelenskyj og andre i Ukrainas regjering ikke bør blande seg inn i dette spørsmålet.

– IOC har alltid opprettholdt at det ikke er opp til myndigheter å bestemme hvilke utøvere som kan delta i internasjonale konkurranser, mener IOC.

Den amerikanske USA Today-spaltisten Nancy Armour reagerer på uttalelsene.

– IOC tar en hardere linje mot Ukraina enn mot Russland, skriver hun på Twitter.

Ifølge Polens idrettsminister skal 40 land vurdere å støtte Ukraina i en boikott av OL hvis atleter fra Russland og Belarus får delta i OL neste sommer.

PRESIDENTER: IOC-Bach har møtt Russlands overhode Vladimir Putin flere ganger, blant annet under OL i Sotsji i 2014.

Hvis ukrainske styresmakter fjerner statusen til nasjonale idrettsforbund, vil det aktuelle forbundet miste økonomisk og annen støtte. IOC henviser til en uttalelse fra det ukrainske tennisforbundet hvor de hevder tennissporten i landet vil bli ødelagt hvis styresmaktene gjennomfører planene.

«Fordi spillere fra disse landene (Russland og Belarus) tar del i nesten alle konkurranser (i tennis). Det vil ikke bli sanksjoner mot russerne, men mot de ukrainske. Hvis russere og belarusere gis tillatelse til å spille, må vi spille mot dem, og vinne – ikke unngå kampen.»

IOC gjentar at de «alltid» vil følge verdiene som handler om å «beskytte utøverne». IOC garanterer også økonomisk hjelp til ukrainere som eventuelt vil miste støtten fra deres nasjonale forbund.

IOC-MØTE: Denne uken var det styremøte i Den internasjonale olympiske komité i Sveits.

Ukraina har understreket at ingen av deres utøvere skal delta i kvalifiseringen til OL i Paris 2024 hvis de må konkurrere mot russere og belarusere. Også dette går IOC ut mot. De viser blant annet til en uttalelse fra de afrikanske olympiske komiteene (ANOC) hvor de fordømmer aller trusler om å boikotte OL.

«Enhver myndighet som tar til orde for boikott representerer en direkte innblanding i sportens autonomi og står for en klar politisering av idrett.» heter det blant annet i en felles uttalelse fra de afrikanske forbundene.

IOC-presidenten møtte Zelenskyj i Kyiv i fjor sommer. Bach skal derimot nylig ha sagt nei til Zelenskyjs oppfordring om å besøke fronten i Ukraina «for å se med egne øyne at nøytralitet ikke eksisterer» – med referanse til IOCs uttalelser om å ikke blande idrett og politikk.

– Russland må stoppe aggresjonen og terroren. Kun da vil det være mulig å snakke om russisk deltagelse i en olympisk kontekst, mener den ukrainske presidenten.

VG har oversendt uttalelsene fra IOC om Ukraina til Norges idrettsforbund og bedt om kommentar fra president Berit Kjøll. Hun svarer onsdag kveld slik:

– Det er godt kjent at IOC har et sterkt ønske om at Ukraina skal delta i OL. Vi har ingen øvrige kommentarer i saken utover at IOC er godt kjent med at NIF mener at russisk og belarusisk deltagelse i internasjonal idrett per tiden ikke er ønsket, og at vår solidaritet retter seg mot Ukraina og ukrainsk idrett. Dette ble senest formidlet i et møte med IOC og alle verdens olympiske komiteer den 27. mars.

DEN GANG DA: Bach og Putin smilte til kameraene i 2018.

IOC utestengte Russland og Belarus etter invasjonen av Ukraina i februar i fjor, men ifølge Bach innebar det aldri å holde «nøytrale» utøvere utenfor idretten.

Ukrainske myndigheter mener IOC vil «promotere» krigen ved å tillate russiske og belarusiske utøvere i OL. I et svar til Ukrainas nasjonale olympiske komité, som Reuters omtaler å ha sett, skal Bach ha hevdet at det var en «ærekrenkende» påstand. IOC påstår at en boikott av enkeltutøvere strider mot en FN-resolusjon og er diskriminerende.

I Norge vakte det oppsikt da Astrid Uhrenholdt Jacobsen og utøverkomiteen i Norges idrettsforbund diskuterte temaet tidligere i år.