RØRT: Narve Gilje Nordås gråt etter å ha satt personlig bestetid under Bislett Games, her sammen haren Mounir Akbache.

Gilje Nordås vurderte å legge opp – gråt av glede etter sjokktid

BISLETT (VG) Narve Gilje Nordås (24) klokket inn under den mektige 3.30-grensen på 1500 meter. I målsonen gråt mannen som vurderte å legge opp for et knapt år siden.

– Jeg leverte over alle evner, men når du får slike sjanser må du bare ta dem, sier Gilje Nordås til VG.

Jakob Ingebrigtsen var overlegen og vant 1500-meteren på Bislett med ny europarekord på 3.27,95. Men mannen som kom på 8. plass så nesten enda lykkeligere ut i mål.

For Narve Gilje Nordås, trent av Gjert Ingebrigtsen, løp inn til 3.29,47, halvannet sekund bak Jakob Ingebrigtsen.

Før løpet sa han at målet var å ta Henrik Ingebrigtsens pers 3:31,46 fra 2014. Han endte med å også ta den personlige rekorden til Filip Ingebrigtsen på 3.30,01 fra 2018. Det gjør at nå er det kun Jakob Ingebrigtsen som har bedre tid enn Narve Gile Nordås blant nordmenn på 1500 meter.

Info 1500 meter på Bislett 1) Jakob Ingebrigtsen, Norge 3.27,95, 2) Mohamed Katir, Spania 3,28,89, 3) Yared Nuguse, USA 3,29,02. Øvrig norsk: 8) Narve Gilje Nordås 3.29,47. Filip Ingebrigtsen brøt. Vis mer

Utviklingen til 24-åringen har vært ellevil. Sist helg satte han ny pers i Paris med 3.32,39. Mens for noen uker tilbake var rekorden hans på 3.36,23.

– Du gråt etter målgang, hvorfor det?

– 3.29 er så latterlig fort, det er forbeholdt folk med unikt talent. Ikke talentløse mosjonister. Det er en magisk grense, svarer Gilje Nordås til VG.

Narve Gilje Nordås trente sammen med brødrene Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen da Gjert Ingebrigtsen fungerte som deres trener. Gjert og sønnene splittet opp det profesjonelle samarbeidet i begynnelsen av 2022. Gilje Nordås fortsatte med Gjert.

Ambisjonene i fjorårssesongen var skyhøye, men han innfridde ikke. I VM røk han ut i kvalifiseringsheatet på 5000 meter. I EM kom han på 17. plass.

– Du må spørre deg selv hva som er vitsen, sa Gilje Nordås til VG i september, da han fikk spørsmål om de skuffende resultatene.

SAMARBEID: Narve Gilje Nordås sammen med trener Gjert Ingebrigtsen under OL i Tokyo 2021.

Han innrømmet at han brukte fire dager etter EM i august på å fundere på om han skulle legge opp.

Siden det har han tatt vanvittige steg. På veldig kort tid. I Paris for en uke siden slo han sin forrige rekord, da han løp inn på 3.32,39. Den forrige rekorden var på 3.36,23. Nå er han altså helt nede på 3.29,47 på 1500 meter.

– Kan du hamle opp med Jakob?

– Hvorfor skal jeg si nei? spør Narve Gilje Nordås.