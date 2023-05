Ulrikke Eikeri med bragd i French Open: − Vi hadde ikke forventet det her

(Krejčíková/Siniaková – Eikeri/Hozumi 6–3, 2–6, 2–6) Ulrikke Eikeri og hennes partner Eri Hozumi slo ut verdensenerne i double-turneringen i French Open.

– Det er kjempegøy. Vi hadde ikke forventet det her, sier Ulrikke Eikeri til Discovery.

Barbora Krejčíková og Katerina Siniaková hadde vunnet de siste fire Grand Slam-turneringene i double de hadde deltatt i, og hadde ikke tapt en double-kamp i Grand Slam-sammenheng siden 2021.

Nå ble tsjekkerne slått ut allerede i første runde av French Open av Eikeri og Hazoumi.

Dermed følger Eikeri opp double-suksessen på grusen i Paris. I fjor gikk hun helt til finale i mixed double sammen med Joran Vliegen, der det til slutt endte med tap.

– Alt er mulig, men hver kamp er tøff. Det er viktig at vi nullstiller, og ikke tenker at det vanskeligste er over, sier Eikeri om mulighetene i årets double-turnering med Hozumi.

BRAGD: Ulrikke Eikeri var med å slå ut verdensenerne. Her er den norske kvinnen i aksjon under United Cup i Australia i januar.

Krejčíková og Siniaková vant onsdag det første settet, men Eikeri og Hozumi slo tilbake i det andre settet.

Så avgjorde de i suveren stil det tredje settet, og sendte verdensenerne rett ut.

– Det er en stor prestasjon, sier Discovery-ekspert Christer Francke.

– Vi gjorde mye bra. Vi ga dem liten rytme, så det var bra. Jeg har fremdeles en del ting jeg kan gjøre bedre til neste kamp. Vi har høyere nivå inne, sier Eikeri.

I den neste kampen venter vinneren av oppgjøret mellom Sophie Chang/Angela Kulikov og Marie Buzkova/Sara Sorribes Tormo.