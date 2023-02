Kommentar

Kombinert kjemper for livet

PLANICA (VG) Det er en avgrunn mellom best case scenario og worst case scenario for kombinert i fremtiden. I verste fall blir Gyda Westvold Hansen i praksis sin egen fiende.

Her i Planica har Norges aller største gullfavoritt innfridd. Selvsagt har hun det. For det er ingen tvil i verden om hvem som er klodens beste kombinertløper på kvinnesiden.

Helt siden satsingen på kombinert for kvinner virkelig skjøt fart, har ett eneste navn dominert: Gyda Westvold Hansen.

I slovenske løyper hadde 20-åringen til slutt kontroll, etter at vind i bakken og et fall i sporet skapte dramatikk underveis .

Den første gangen kvinnene var med i et verdensmesterskap, var i Oberstdorf for to år siden.

Da ble det norsk på alle seierspallens trinn. Denne gangen ble det første- og fjerdeplass på de to beste.

Slikt skaper velfortjent jubel. Men får vi se tilsvarende også i de olympiske leker i fremtiden?

I dag er det et vidåpent spørsmål hva som kommer til å skje med kombinertsporten på den aller største scenen fremover.

To hovedutfall er aktuelle for kombinertsportens posisjon i OL.

Den prisverdige kampen for likestilling fører frem, slik at kombinert på linje med andre grener finner plass til både kvinner og menn i lekene.

Kombinert blir veiet og vunnet for lett i en markedsdrevet verden, slik at grenen som sådan blir strøket av OL-programmet.

I skrivende stund vet ingen hvor det ender, men det er ingen tvil om at den tradisjonsrike grenen har utfordringer.

For fire år siden ble det kraftige følelsesmessige reaksjoner fra kombinertglade nordmenn, da jeg skrev en kommentar som stilte spørsmålet om vi trenger kombinert.

Fremover er utfordringen til sporten at flere stiller seg det samme spørsmålet.

Parallelt med at det kjempes for å få kvinnene inn i et presset program, er situasjonen beskrevet som et «oransje lys» for herrene.

I 2026 i Italia blir det kun OL-konkurranser for herrer. Deretter er det rett og slett uvisst hvilken vei grenen skal.

Under OL i Beijing var det mye dramatikk og strålende konkurranser, og jeg skal gladelig innrømme at kombinertpulsen steg.

Men selv om det var grunn til å delvis beklage det retoriske spørsmålet om sporten behøves, er det ingen selvfølge at en hybridgren som denne rent faktisk vil klare seg på lengre sikt.

Kampen om tid og oppmerksomhet blant de unge er enorm, og rekruttering kan bli et av de store problemene til kombinert fremover.

Heldigvis er posisjonen solid i et par store sentraleuropeiske markeder, men det blir viktig å bredde ut sporten for å få tilstrekkelig gunst hos IOC.

Her spørs det hvordan den ekstreme norske dominansen kan påvirke godviljen. Kanskje blir satsingen på kvinnesiden i andre nasjoner til syvende og sist avgjørende, og det er en risiko for at suksessen til Gyda & co dessverre kan bli brukt mot dem.

Prinsipielt er det usedvanlig ugreit at det bare er ett kjønn som skal få være med i det attraktive arrangementet. Men om løsningen blir å få lagt til det andre, eller om det på et tidspunkt kommer en kald skulder også til herrene, blir en skipolitisk strid fremover.

Det er i alle fall ingen tvil om at det norske kombinertmiljøet vil kjempe for livet. Og uansett hvordan det ender, har vi fått frem fantastiske utøvere av begge kjønn.

Vi vet ikke om Gyda Westvold Hansen noen gang får stå på en OL-startstrek.

Men hun er jammen meg en verdig verdensmester.

Igjen.