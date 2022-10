REGJERENDE MESTER: Ada Hegerberg feirer seier i fjorårets Champions League-finale.

Hegerbergs Lyon møter Arsenal i mesterligaen – storkamp for Straus og Bayern

Regjerende mester Lyon og Ada Hegerberg møter Arsenal i mesterligaens gruppespill. Alexander Straus' Bayern München skal opp mot Barcelona.

NTB

Publisert: Nå nettopp

Ada Hegerberg scoret da Lyon slo Barcelona 3-1 i sist sesongs finale. Mandag ble de trukket mot Arsenal, Juventus og Zürich i årets gruppespill. Frida Maanum spiller i Arsenal.

Barcelona med den norske duoen Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen møter Bayern München, Rosengård og Benfica. Rosengård slo ut den norske mesteren Brann i siste kvalikrunde.

I Bayern München er Alexander Straus trener og Emilie Bragstad spiller. Den tyske storklubben var i annen seedingsgruppe sammen med blant andre Paris Saint-Germain og Arsenal.

Emilie Haavi og Sophie Roman Haug har spilt godt for Roma den siste tiden. Søndag scoret den norske duoen to mål hver i 5-0-seieren over Parma.

Mina Bergersen er også en del av hovedstadsklubben som møter Wolfsburg, Slavia Praha og St. Pölten. Roma debuterer i mesterligaens gruppespill i årets sesong.

Spansk motstand for Chelsea

I Chelsea spiller landslagskaptein Maren Mjelde og Guro Reiten. De kongeblå fra Englands hovedstad tapte finalen av turneringen for Barcelona i 2021 og møter Paris Saint-Germain, Real Madrid og Vllaznia.

Real Madrid slo ut Rosenborg i den siste kvalifiseringsrunden.

Gruppespillet starter 19. oktober og avsluttes med siste kamp 22. desember. Finalen spilles på PSV Eindhovens stadion i Nederland enten 3. eller 4. juni 2023.

Gruppene:

A: Chelsea (England), Paris Saint-Germain (Frankrike), Real Madrid (Spania), Vllaznia (Albania).

B: Wolfsburg (Tyskland), Slavia Praha (Tsjekkia), St. Pölten (Østerrike), Roma (Italia).

C: Lyon (Frankrike), Arsenal (England), Juventus (Italia), Zürich (Sveits).

D: Barcelona (Spania), Bayern München (Tyskland), Rosengård (Sverige), Benfica (Portugal).