President Volodymyr Zelenskyj skal være innstilt på å arrangere fotball-VM i 2030.

The Times: Ukraina vil arrangere fotball-VM i 2030

Ukraina skal sammen med Spania og Portugal ønske seg arrangøransvaret for VM-sluttspillet i fotball i 2030.

NTB

Publisert: Nå nettopp

Det er den velrenommerte britiske avisen The Times som tirsdag melder om framstøtet som er under oppseiling. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal ha gitt sitt samtykke til planene.

Partnerskapet mellom Ukraina, Spania og Portugal skal bli et symbol på fotballens kraft med hensyn til å gjenopprette fred og håp.

De tre landene skal ha planlagt for at krigføringen mellom Ukraina og Russland skal være over innen 2030, og at gjenoppbyggingen av Ukraina da er i full gang.

Fotball-VM avvikles i Qatar i år, mens USA, Canada og Mexico er vertskap om fire år. Dermed kan det være duket for en europeisk arrangør i 2030.

Ifølge The Times er planen at kampene i en av de innledende gruppene skal spilles i Ukraina dersom det krigsherjede landet blir medarrangør for sluttspillet om åtte år.