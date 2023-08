TIL LONDON: Ole Didrik Blomberg må opereres i lysken. Her under NM-semifinalen mot Stabæk i april.

Blomberg mister viktige Brann-kamper: − Har slitt hele sesongen

Ole Didrik Blomberg har reist til London for å få bukt med lyskeproblemene sine. Branns kantspiller mister noen måneder med fotball.

Blomberg har trøblet med lysken hele sesongen, og nå har smertene blitt så store at han og klubben velger å ta en operasjon. Det opplyser Brann om på sine hjemmesider fredag.

– Jeg har slitt med lysken hele sesongen, og alle har vel sett at jeg har hatt en dalende kurve i prestasjonene den siste tiden. Skaden har preget meg, og derfor tar vi grep nå og opererer, sier Blomberg,

Han går dermed glipp av blant annet Branns innledende kamper i Conference League-kvalifiseringen som starter neste uke.

– Ole Didrik har slitt med «Gilmore's groin» over lengre tid, og i det siste har det plaget ham så mye at vi nå måtte sende ham til operasjon. Det er vanskelig å si hvor lang tid det tar før han er tilbake 100 prosent, men det pleier å gå et par måneder, sier Brann-lege Arne Instebø.

