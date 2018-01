STERK I STORSLALÅM: Henrik Kristoffersen (23) har seks pallplasseringer i verdenscupen slalåm foran Kitzbühel-slalåmen søndag, men også tre 2.-plasser i storslalåm. Her jubler han over den siste i Adelboden 6. januar. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Henrik Kristoffersen: Kjæresten og fatter’n passer på kostholdet

HINTERREIT (VG) Henrik «Spjælingen fra Rælingen» Kristoffersen (23) røper at kjæresten Tonje Barkenes (23) og faren Lars går i spissen for «alle» som vil passe på at han skjøtter kostholdet og prøver å holde matchvekten.

– Jeg får aldri fred. Alle sier «nå må du spise mer». Fatter’n er på, og spesielt damen. Hun tar siste året til en mastergrad i ernæringsfysiologi, svarer Henrik Kristoffersen på VGs spørsmål om «noen» passer på ham når det gjelder mat og næringsinntak.

OL-bronsevinneren i slalåm i Sotsji for fire år siden har som mål å øke vekten og muskelmassen for å bli «mer brutal» i storslalåm.

– Det er ikke veldig lett, bekrefter han – tre dager før han enda en gang skal forsøke å slå Marcel Hirscher (28) i slalåm på østerrikerens hjemmebane i Kitzbühel.

Henrik Kristoffersen har fordøyd lunsj på vertshuset Berggasthof i Hinterreit – en times kjøring fra Kitzbühel og leiligheten hans i Salzburg – etter en treningsøkt i alpinbakken rett utenfor døren.

Størrelsen på matinntaket er viktig med hensyn til muskelmassen, som med økt volum gir høyere vekt. Sist sommer veide han på det meste 79,8 kilo. Nå har han «gått ned», selv om han har vært «ganske OK flink i år».

Tett konkurranseprogram, reiser og mye nødvendig skikjøring, medfører at han ikke får trent styrke kontinuerlig. Spesielt musklene i overkroppen får lide. De blir mindre.

Henrik Kristoffersen og trenerfatter’n Lars Kristoffersen understreker imidlertid at storslalåmformen er bedre enn noen gang. Han har kommet på 2. plass tre ganger. Det er bare én gang han ikke har vært på pallen i den disiplinen: 5. plass i Val d’Isere.

– Det har vært uaktuelt å «slippe» storslalåm. Det har vært «et must». Det vil går utover slalåm på kort sikt. Men storslalåmen vil bli mye bedre, forklarer Lars Kristoffersen.

Vekt og kosthold er også i høyeste grad tema for Norges fartsmenn, som kjører super-G fredag og Kitzbühels klassiske utforrenn i «Die Streif» lørdag.

– Fett er fart, men muskler gir høyere fart, svarer Kjetil Jansrud (32) konfrontert med eks-fartsfantom Lasse Kjus’ (47) slogan «fett er fart».

Jansrud, som hadde 27. beste tid (Aleksander Aamodt Kilde 26./Aksel Lund Svindal 10.) etter den amputerte treningsomgangen i utfor torsdag, forteller at de angivelig glade potetgulltidene med Kjus og Kjetil André Aamodt på 1990-tallet er over. Nå går det i salater og vegetarretter.

– Det er opp til meg selv, og hver og en, å spise sunt og å holde kontrollen. I motsetning til enkelte andre utøvere, har vi ikke råd til eget kokketeam. Men Lars (Mæland, fysisk trener) er flink til å følge oss opp, forteller Kjetil Jansrud.

Han hevder at han er super-avslappet når det gjelder vekten. Inn i 2015-sesongen – da han vant utforrennet i Kitzbühel – veide han 88 kilo. Noen ganger har han veid 94 kilo, andre ganger 92. Kjetil Jansrud tilføyer også at han «ikke vet hvor skjæringspunktet» går for når man – det vil si han – blir for tung/for lite bevegelig.

– Kitzbühel er av de tøffeste (utforrennene), men kanskje mer fintfølende enn andre. I Wengen er man mer avhengig av tyngde per høydecentimeter.

– Det går fortere ved å veie mer. Men det viktigste er å være sterk og å tåle påkjenningen som er her, sier Kjetil Jansrud.