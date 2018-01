TYSKE KLÆR: Roar Ljøkelsøy i tysk landslagsdrakt som assistenttrener, Han tror på Andreas Stjernen (t.h.) under helgens VM i Oberstdorf. Foto: VG / REUTERS

VM-grossist Ljøkelsøy: – Norge har fem gullkandidater

Publisert: 18.01.18 20:54

OBERSTDORF (VG) Han er tidenes norske skiflyger med fire VM-gull. Roar Ljøkelsøy (41) mener det er på høy tid med Norge på toppen av seierspallen igjen – og peker på ikke mindre enn fem gullkandidater.

– Nå er nordmennene favoritter. Hopper de like godt som i Kulm forrige helg, så blir det vanskelig å nekte dem gull. De har faktisk fem gullkandidater, sier Roar Ljøkelsøy.

Etter forrige sesong ville Norge ha «Ljøken» hjem . Det ble med en samtale. Han understreker imidlertid overfor VG at han ønsket å fortsette i det tyske skiforbundet, med ansvar for Richard Freitag, som fikk Hoppuka ødelagt etter et dramatisk fall i Innsbruck-rennet.

Fakta Fakta Roar Ljøkelsøy Alder: 41 Bor: Trondheim: Meritter: OL: To bronse. VM: To sølv, to bronse. VM-skiflyging: Fire gull. Verdenscupen: 11 enkeltseiere (norsk rekord). Personlig rekord: 230,5 meter.

Fem ble til fire etter torsdagens «amerikanske uttaking». Tidligere verdensrekordholder Anders Fannemel (251,5 meter) ble vraket. Det samme skjedde med Halvor Egner Granerud. Norge stiller med Andreas Stjernen , Johann André Forfang, Robert Johansson og Daniel-André Tande. Kongsberg-hopperen var lengst av samtlige med 223,5 meter på trening. Stjernen, Forfang og Johansson var alle over 200 meter. Fannemel og Granerud var om lag 20 meter bak.

– Det er rått å være en del av et så sterkt lag. Og det er veldig deilig at vi har så mange som kan prege konkurransene. Hvis en bommer, så er det en annen som likevel kan vinne. Det gjør mye med oss, sier Robert Johansson.

Under VM i 2004 (Planica) og 2006 (Kulm) var Ljøkelsøy verdens klart beste skiflyger. Han rasket med seg fire gull av fire mulige.

Siden har Norge vært nærmest med Rune Velta (sølv i 2012), Anders Bardal (sølv 2014) og Kenneth Gangnes (2016). Sistnevnte burde hatt gull. Men ble offer for feig dømming, ifølge sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Jeg tror det bare er tilfeldigheter at ingen norske har vunnet VM etter meg. Verdensrekorden har vært på norske hender, men i VM må du ha fire veldig gode hopp for å vinne, det skal bare en liten feil til så er du ute, sier Roar Ljøkelsøy.

Han synes det kanskje ser aller mest lovende ut for Andreas Stjernen som vant sin første verdenscupseier i Kulm lørdag. Selv føler ikke Sprova-hopperen noe ekstra press.

– Det er lagkameratene mine som er de sterkeste konkurrentene. Og jeg føler ikke meg noe annerledes enn foran rennet i Kulm. Men det er mulig nervene kommer foran rennet fredag, og lørdag, sier Andreas Stjernen.

Det kan bli forholdene som avgjør kampen om VM-medaljene denne gangen. Det blåste friskt i Heini Klopfer Skiflugschanze torsdag. Det ble bare en prøveomgang. Kvalifiseringen ble flyttet til fredag.

Værmeldingen for de kommende dagene er ikke akkurat oppløftende; Vind, regn og snø.