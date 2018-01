KONTROVERSIELT: Dommer Craig Pawson benytter seg av videodømming underveis i lørdagens FA-cup-oppgjør mellom Liverpool og West Bromwich. Foto: PHIL NOBLE

Videodømming skapte reaksjoner etter Liverpool-kamp: – En merkelig fotballkamp

Publisert: 29.01.18 17:05

SPORT 2018-01-29T16:05:09Z

Meningene er delte om videodømming i fotballen, etter at det er tatt i bruk i den engelske FA-cupen.

Etter Liverpools møte med West Bromwich i FA-cupen, stilte flere spørsmål ved bruken av videodømming.

Bromwich-manager Alan Pardew mente systemet hadde store mangler. Både med tanke på kommunikasjonen mellom dommerne og spillerne, men også tiden som ble brukt før avgjørelser ble tatt.

Rune Bratseth satt i Viasats studio lørdag. Han var heller ikke videre imponert over hvordan videodømming fungerte i praksis.

– Det ble en merkelig fotballkamp. Man blir sittende og vente. De på stadion har enda mindre informasjon enn oss som ser det på TV. Det fører til frustrasjon.

Se de omtalte situasjonene her:

Han understreker at han i utgangspunktet er positiv til at det testes ut.

– Det er jo en del kamper hvor store feil får store konsekvenser. Men det jeg opplevde på kampen i går var helt håpløst.

Rolf-Otto Eriksen kommenterer Serie A for Viasat. Der ble videodømming innført ved starten av inneværende sesong, og fotballkommentatoren mener å se at gjennomføringen av det blir mer og mer sømløs.

– Jeg synes man merker at det tar mindre tid å ta avgjørelser nå enn i starten. Det er smidigere og smidigere. Det er jo noen unntak, men da man innfører noe nytt, kan man ikke forvente at det er helt smertefritt. Men jeg synes ikke det har vært så langt unna å være det.

– Det finnes unntak, men jeg synes det fungerer etter sin hensikt i det store og hele.

Ett av unntakene Eriksen sikter til:

Både Bratseth og Eriksen understreker at det er forbedringspotensial hva angår å avgrense hvilke situasjoner man skal benytte seg av videodømming for å avgjøre.

– Jeg synes det er for mange ting man skal sjekke. For mange episoder. Jeg likte det dårlig. Men det betyr ikke at det er over og ut, man må gi ting en sjanse. Men det fungerte ikke godt i går. Det tok fullstendig bort rytme, nerve, spontanitet og følelse av kampen, mener Bratseth.

– Det er naturligvis noen barnesykdommer der i starten. Hvilke situasjoner skal man ta, hvilke skal man ikke ta? Men det må man forvente i starten, tenker jeg, sier Eriksen.