Hege Bøkko: Har ikke orket å se OL-nedturen i reprise

Hege Bøkko (27) gråt sin bitre tårer etter 14. plassen på favorittdistansen i OL. Åtte måneder etter nedturen i Pyeongchang har hun fortsatt ikke orket å gjenoppleve den.

På VGs spørsmål om hun har tatt den opp til diskusjon med Norges sprinttrener Jeremy Wotherspoon, svarer hun «vi har ikke snakket så mye om det».

– Jeg har ikke orket å se den i opptak heller, tilføyer hun.

Hege Bøkko hadde et realistisk håp om å ta medalje på 1000-meteren i OL i Sør-Korea. Men åtte år etter at hun OL-debuterte på distansen med 10. plass i Vancouver, endte hun på 14. plass i Pyeongchang - fire plasser bak lagvenninne Ida Njåtun (27). Hun karakteriserte det som «et ekstremt dårlig løp», som hun ikke hadde noen god forklaring på.

Det har hun heller ikke fire uker før verdenscup-sesongen 2018/19 starter i Japan.

– Det er vanskelig å skylde på noe. Jeg vet at jeg var i god form. Jeg kan ha tenkt at jeg skulle styre nervene for mye, sånn «ikke bli nervøs». Jeg pleier å ha kontroll over det, og jeg pleier å prestere nå det gjelder, sier Hege Bøkko til VG.

Etter en fire uker lang treningsleir med sprintlandslaget i Stavanger, er de fra søndag på plass i Hamar. Der venter norgescup og norgesmesterskap to helger på rad, før avreise til verdenscupåpningen i japanske Obihiro (16.-18. november) og Tomakomai (23.-25. november).

Mesterskapmålene hennes er sprint-VM i Heerenveen, VM enkeltdistanser i Inzell - men også sammenlagtmesterskapet sprint-EM i italienske Collalbo rett over nyttår.

– Der er målet pallen, fastslår Hege Bøkko.

Hun vedgår at «to til tre formtopper» i løpet av en sesong «kanskje er mye». På den annen side viste Håvard Lorentzen (26) forrige sesong at det er mulig å få til.

På spørsmål om hun og sprinterne under Jeremy Wotherspoons ledelse foran denne sesongen har endret mye sammenlignet med forberedelsene til OL-sesongen i fjor, er svaret hennes ja. Kanadiske Wotherspoon hviler ikke på laurbærene, ifølge Hege Bøkko. Selv om oppskriften da åpenbart var gull verd, mener han at «det som var godt nok i fjor, ikke er godt nok i år».

– For Håvard (Lorentzen) fungerte det jo (forrige sesong) ekstremt bra. Men Jeremy (Wotherspoon) vil utvikle seg hele tiden. Det vi gjør nå er ganske mye forskjellig fra i fjor, sier Hege Bøkko.

For egen del, understreker hun at hun har fått trent mye mer på den - for sprinternes del - viktige starten. Det en god del å gjøre med at hun forrige sesong slet med ryggtrøbbel.

På denne tiden i fjor hadde hun på to måneder ikke hatt en eneste sprint-økt.

På toppen av det hele brakk armen etter å ha trynet på sykkel rett før jul.

– Bank i bordet. Endelig. Skadene er uteblitt, sier Hege Bøkko.

Antall reisedøgn blir imidlertid omtrent likt: 270 fra mai til mars sesongen 2017/18, 240 til 250 samme periode denne sesongen.