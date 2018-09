HOPPER I DET IGJEN: Trondheim vil gjerne ha Ski-VM i Granåsen. Nå ber kommunen Norges skiforbund søke mesterskapet 2025 på vegne av Trondheim. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Trondheim søker ski-VM 2025

SPORT 2018-09-06T20:05:31Z

Trondheim gir seg ikke. Sent torsdag kveld sa kommunepolitikerne ja til å søke ski-VM nordiske grener for tredje gang. Det vil si mesterskapet i 2025.

Publisert: 06.09.18 22:05 Oppdatert: 06.09.18 22:21

Motstanden i Trondheims bystyre var ikke stor med hensyn til ski-VM.

Det ble stort flertall (57 for, 10 mot) for å satse på å få mesterskapet enda en gang etter en lang kveld i bystyresalen i Trondheim, blant annet som følge av en tidkrevende og opphetet debatt om Trondheim Spektrum (flertall for å redde arenaen).

Kun Fremskrittspartiet hadde absolutte motforestillinger mot å gå inn for å gi Norges skiforbund (NSF) klarsignal til å søke igjen, på vegne av Trondheim, etter at Trondheim nylig tapte slaget om ski-VM 2023 til slovenske Planica.

Det var fjerde gang Planica søkte.

– Det er på tide at vi stenger døren for det tullet FIS (det internasjonale skiforbundet) driver med, tordnet Frps Mats Ramo fra talerstolen.

I sluttrapporten etter søknaden til ski-VM 2023 understrekes det at Trondheims søknad var god og at de siste tildelingene av mesterskapet har gått til søkere som i snitt har søkt 2,7 ganger.

Flere politiske partier målbar skepsis i forkant av avstemningen i bystyret og under behandlingen torsdag kveld. Men den var ikke av mer alvorlig karakter enn at kommunen og byen nå, via NSF, vil meddele det internasjonale skiforbundet FIS at de er klare for å søke arrangementet om syv år.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) har gitt klart uttrykk for at det vil bety mye for idretten og næringslivet at Trondheim får VM på ski nordiske grener.

– Jeg er sterkt kritisk til beslutningsprosessen i FIS (Det internasjonale skiforbundet). Jeg vil be kulturministeren om å ta opp dette i den dialogen hun har med FIS i forbindelse med vår søknad. Flere internasjonale organisasjoner innen idretten bedriver utstrakt «frimurervirksomhet» med stor grad av hemmelighold. Det er uholdbart at vi ikke vet hvilke kriterier det legges vekt på ved tildeling, skrev Venstres Erling Moe i en e-post til VG før møtet i bystyret klokken 17.00 torsdag 6. september.

– Ap kommer til å stemme for ny søknad om å få ski-VM 2025 til Trondheim. Fordi vi har brukt betydelige ressurser i tidligere søknadsrunder, har vi store forhåpninger om å nå i mål denne gangen, meldte kommunalråd og gruppeleder Sissel Trønsdal.

Frp ville, som det eneste partiet VG var i kontakt med, stemme mot en ny VM-søknad med følgende begrunnelse - som ble gjentatt da bystyremøtet gikk mot sin slutt torsdag:

– Den største forskjellen mellom en VM-søknad og castingen til Paradise Hotel, er at skjenkingen på hotellet først begynner etter at festen har begynt, sier Frps Mats Ramo.

Siste gang Trondheim arrangerte ski-VM var i 1997. Siste gang mesterskapet ble arrangert i Norge, var i Oslo for syv og et halvt år siden.

Enkelte representanter nevnte kostnadsoverskridelsene i forbindelse med utbyggingen av Holmenkollen den gang, og gjorde oppmerksom på at de eventuelt ikke måtte gjentas av Trondheim.

Guri Knotten Hetland ledet søkerkomiteen for ski-VM 2023. Søkerbrevet til FIS må sendes før 1. mai neste år. Søknadgebyret er drøyt 600.000 kroner. Valget av søkerby skjer om snaut to år under FIS-kongressen 2020.