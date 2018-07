GULLFEIRING: Christian Sørum og Anders Mpl (t.h.) med gullmedaljer og EM-trofeet i Den Haag etter finaleseieren over Latvia. Foto: CEV

Slik kan EM-heltene bli en «million-maskin»

Publisert: 23.07.18 19:51

SPORT 2018-07-23T18:31:42Z

GARDERMOEN (VG) Anders Mol (20) og Christian Sørum (22) landet til full jubel fra sandvolleyballfans på Gardermoen mandag etter det populære EM-gullet i Nederland. Nå er kanskje heller ikke de virkelig store million-inntektene langt unna.

– Det har ikke sunket inn helt ennå. Dette er helt uvirkelig, sier Christian Sørum.

Han står på landets hovedflyplass. Men han har åpenbart ikke riktig «landet» etter finaleseieren over Latvia (2–0). Når makker Anders Mol kommer mot ham (landet med et senere fly) dekorert med EM-premier lurer gledestårene i øyekroken.

– Engasjementet har vært utrolig. Det føles stort at vi står her med EM-gullet. Men jeg tror vi vant fordi vi har spilte mange turneringer på høyt nivå nå, sier Anders Mol.

På spørsmål fra VG om hva EM-tittelen betyr, og hvordan livet blir etterpå, svarer Mol: – Det blir liksom «se her ...!!». Se hva vi har på CV-en. Men livet blir det samme. At det har kommet litt penger inn i bildet er bare positivt.

Mol og Sørum fikk 190.000 kroner på deling for EM-gullet. Småpenger i forhold til hva de best betalte i sandvolleyballsirkuset håver inn i løpet av et år. Det er ikke uvanlig at etablerte stjerner tjener rundt fem millioner kroner i årslønn. Inkludert prispenger og fete sponsoravtaler.

Ifølge den tidligere sandvolleyball-proffen, Iver Horrem som er markedssjef i Norges Volleyballforbund, kan de ferske europamesterne glise hele veien til banken. Norsk volleyball også. Men da må suksessen fortsette. I mange år fremover.

– Hvis dem fortsetter å utvikle seg og leverer toppresultater i flere år, inkludert i VM og OL, så antar jeg at de har en salgsverdi i sponsormarkedet på opp mot ti millioner kroner på årsbasis, sier Iver Horrem.

Han snakker om en «tredelt sak» som inkluderer volleyballforbundet, Olympiatoppen og en tung kommersiell aktør for at Mol og Sørum skal utvikle seg videre. Og han understreker at den plutselige suksessen – med seier i majorturneringen i sveitsiske Gstaad forrige helg, og EM-gullet i Den Haag søndag – gjør at alt ligger til rette for at Norge kanskje kan vinne OL-gull i Tokyo om to år.

– De er unge, sunne og driver en kul idrett. De som signerer dem nå slipper kanskje unna med en null ekstra på kontraktssummen, kontra om ett eller to år. For med knallsuksess blir det dyrere, sier Horrem.