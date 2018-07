PRISUTDELER: Prinsesse Märtha Louise gjester Biri Travbane, hvor hun skal ut i ponniduell og dele ut premier i sitt eget pokalløp. Foto: Vågenes, Hallgeir, VG

Lørdagens travtips: Prinsessen, NM og ny gulljackpot i V75 på Biri

Publisert: 27.07.18 10:21 Oppdatert: 27.07.18 11:02

SPORT 2018-07-27T08:21:38Z

Prinsesse Märtha Louise skal dele ut premier i sine pokalløp. Dessuten skal begge fjorårsvinnerne i NM, Lionel og I Love Paris, forsvare sine titler.

En stor dag er i vente på Biri Travbane lørdag, og VGs travekspert, Anders Olsbu, nærmest garanterer at Hillary B.R. vinner hoppeavdelingen av prinsesse-løpet. I åpen klasse forventer han en duell.

– Hillary B.R. er ett av tidenes største hoppetalenter her i Norge og er normalt en sikker vinner i hoppeavdelingen. I åpen klasse forventer jeg en meget spennende duell mellom de to knallgode 3-åringene, Catherine's Chevy og Royal Muscle, sier Olsbu.

I NM blir fjorårsvinneren Lionel klar favoritt foran Evil Enok M.E., som blir flyttet opp som vinner av årets Oslo Grand Prix.

– Lionel var overlegen i NM i fjor og har en stor vinnersjanse igjen. Han var uheldig sist i Ulf Thoresen Grand International. Da ble han påkjørt, huket hjul og fikk løpet spolert. I kvalifiseringen til Elitloppet fjerde sist, var han helt rå. Da vant han lett på 1.09,7 fra dødens. I finalen måtte han nøye seg med en femtepremie. Gøran Antonsen-traveren skal være like god nå og kan fort være en vinner på ny, mener Olsbu.

Evil Enok M.E. er en av utfordrerne i NM.

– Brækken-traveren feilet umotivert i Ulf Thoresen-løpet sist, men avsluttet solid til annen bak Urlo dei Venti i Oslo Grand Prix nest sist. Etter at sistnevnte nylig ble tatt for doping, blir Evil Enok M.E. flyttet opp som vinner i storløpet. 5-åringen kan bli overflydd fra start, men skal uansett regnes blant de tre om det løser seg, sier traveksperten.

Dagens banker

Hillary B.R. (V75-1) er en traver langt utenom det vanlige. Uten uhell er det snakk om en sikker vinner.

Dagens luring

Mjølner Fokus (V75-5) er i sitt livs form. Har avsluttet fort etter sen åpning i sine to siste starter. Har gått seiersløs i sine 26 siste starter, men nå kan det være dags, med maks klaff.

Her er Olsbus V75-tips til Biri:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 56 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1575 kroner

V75-1 (2100ma)

2 HILLARY B.R.

————————————

3 Blueridge Sun

10 I.D. Entity

9 Thankful

7 Catherine's Chic

1 Miss Tanic

4 Wanda Classic

8 Rebella Matters

5 Welldone Wilma

6 Dancing Queen

12 Delight Classic

11 Moni Paris

Løpet

Hillary B.R. blir megafavoritt i Prinsesse Märtha Louises pokalløp.

Favoritten

Hillary B.R. er ubeseiret på sine fire starter så langt i karrieren og har imponert kolossalt. Det er snakk om en av tidenes største talenter blant norskfødte hopper. Hun feilet rett etter start fra det trange fjerdesporet i debuten, men kom voldsomt tilbake og var fremst kort før mål. I de tre neste startene har hun vært fullstendig overlegen. I kvalifiseringen tok hun det rolig ut fra samme spor som nå. Kom frem i dødens runden igjen, før hun overtok mot siste sving og stakk i fra til en suveren seier. Magnus Teien Gundersen safer nok fra start igjen. Feilfritt og uten uhell ellers skal det være snakk om en sikker vinner.

Outsiderne

Blueridge Sun, Hillary B.R.s stallvenninne, har tatt to strake seirer fra tet. Er en av flere trippelaktuelle.

Luringen

Miss Tanic var klart forbedret og tapte kun for Hillary B.R. i kvalifiseringen til dette løpet sist, dog klart. Steinshaug-hoppa er kjapp fra start, og skulle hun etterhvert få ryggen til favoritten, kan hun muligens klare en trippelplass igjen.

Startsiden

Miss Tanic, Blueridge Sun og Wanda Classic kjører trolig om teten i første omgang.



V75-2 (2100mv)

14 BRENNE BLISSI

————————————

15 Trons Torila

10 Mailund Jerva

12 Tangen Tia

3 Eldmia

11 Røste Lill

13 Snonsøy Elda

5 Kjappe Tinna

1 Il Oda

7 Gjølmes Spika

4 Lygna Lotte

6 Fjord Jerka

8 Hammerstjerna

2 Jarli Sota

9 Drill Rosa

Løpet

Brenne Blissi har et gaveløp i hoppecupen.

Favoritten

Brenne Blissi var maksimalt uheldig i NM for hopper sist. Fra tredje innvendig ble hun dratt bakover da Arvesølv begynte å få problemer på siste bortre og hadde siden trafikkproblemer helt inn. Nå står hun 20 m bedre til enn vanlig og møter hester som ikke skremmer. Uten uhell bør hun vinne.

Outsiderne

Trons Torila feilet som godtgående ut av siste sving på en supersprint på Sørlandet sist og mistet en topplassering. Satt fast nest sist. Er en av mange trippelaktuelle.

Luringen

Eldmia har vist toppform i sine to starter etter pause. Skulle hun komme seg tidlig foran, kan hun ende på trippelen.

Startsiden

Jarli Sota og Lygna Lotte er bra ut.



V75-3 (2100ma)

6 I LOVE PARIS

9 Etna B.R.

8 This Is It

5 Calina

2 Charisma K.W.

11 Windy Ammik

4 Lady Lane

3 Wilma Leggrowbach

1 Global Talk

————————————

7 My Dream Come True

10 Diana Dixi

Løpet

En eller mange er spørsmålet i NM for hopper.

Favoritten

I Love Paris vant fjorårets NM for hopper på enkleste vis foran Windy Ammik. Siden fulgte hun opp ved å bli Europamester for hopper. Nå er hun tilbake i toppform. Nest sist avsluttet hun fort til annen bak Caid Griff etter sen åpning. Sist avsluttet hun også bra etter innvendig reise og tapte kun for Heavy Sound, Sorbet og Cyber Lane og var ikke mye slått. Gikk 1.11,2 full vei da. Med samme innsats spør hun neppe noen om seieren her. Et klart bankeralternativ.

Outsiderne

This Is It, I Love Paris stallvenninne, feilet fra start i sine to siste starter i Frankrike. Hoppa er klart bedre enn raden, men et dårlig spor trekker ned. Kan likevel være trippelaktuell feilfritt.

Luringen

Etna B.R. fullførte sterkt til annen bak en mektig Code Bon sist. Står til for et fint smygløp og kan absolutt ende på trippelen.

Startsiden

Nr. 1,2,4,5 og 6 kan alle løse raskt.



V75-4 (2100ma)

2 CATHERINE'S CHEVY

1 ROYAL MUSCLE

————————————

3 Stoletheshow

9 L.J.'s Musclemadness

4 Noble Superb

5 Thai Explosive

10 Noble Tile

6 Max Brady

7 Ero'Kamano

8 Lucky Kentucky

11 Vico Regio H.

12 Easy On The Eye

Løpet

To hester peker seg klart ut i Prinsesse Märtha Louises pokalløp.

Favoritten

Catherine's Chevy var overlegen fra tet i kvalifiseringen til dette løpet og vant enkelt i Tamin Sandys æresløp nest sist. Under Elitloppssøndagen satt han fast med alt igjen som annen i lederrygg. Fjerde sist, i Hans Petter Tholfsens minneløp, gikk han et sterkt løp fra dødens, men ble kontret ut av ledende Stoletheshow. Rorgemoen-traveren har imponert stort ved flere anledninger, men får kun et knepent tips nå.

Outsiderne

Stoletheshow holdt knepent unna for Catherine's Chevy i Tholfsens minneløp tredje sist, men var klart slått av sistnevnte på Solvalla gangen etter. I kvalifiseringen til dette løpet fikk han maks bak Royal Muscle. Er først og fremst trippelaktuell.

Luringen

Royal Muscle er ubeseiret på sine fire starter hittil i karrieren og har vunnet lett hver gang. Viste voldsomme startegenskaper sist, da han føk forbi Stoletheshow. Forsvarer Hamre-traveren sporet, noe han fort kan gjøre, blir han vanskelig å tukte. Jeg setter ham omtrent helt likt med Catherine's Chevy.

Startsiden

Royal Muscle kan forsvare sporet. Først og fremst Catherine's Chevy i mot. Ero'Kamano er også meget kjapp, men står langt ute.



V75-5 (2600ma)

2 VETLE PETTER

6 BRÅTNESFAKS

5 MJØLNER FOKUS

4 EIDSHAUGDJERVEN

1 Lome Gant

3 Kvikk Tojo

9 Magnums Sebastian

7 Tallas

Løpet

Fire hester peker seg ut i kaldblodscupen.

Favoritten

Vetle Petter er tilbake i toppform og jakter sin fjerde strake seier. Både sist og tredje sist var han suveren foran Kvikk Tojo. Over denne distansen nest sist, tok han en sterk seier fra dødens og holdt unna for godt avsluttende Bråtnesfaks og Eidshaugdjerven. Røren-traveren står fint til spormessig og har vist at han takler distansen. Skal regnes i striden igjen.

Outsiderne

Bråtnesfaks sto vanskelig til langt ute på vingen sist og ble bakket innledningsvis. Avsluttet meget bra og var ikke mye slått av Vetle Petter. Vallaken har fordel av den lange distansen. Galoppen ligger litt på lur, men holder han seg bare til rett gangart, kan han utfordre.

Eidshaugdjerven går gode løp hver gang. Bugge-traveren har vært på trippelen i halvparten av sine 47 starter hittil i karrieren. Sist avsluttet han flott etter sen åpning til tredje bak Vetle Petter og Bråtnesfaks. 6-åringen går alltid til mål og er aktuell blant de tre på ny.

Luringen

Mjølner Fokus har avsluttet veldig fort etter sen åpning i sine to siste starter, sist mot Vetle Petter og Bråtnesfaks. Mjølnerød-traveren er imidlertid ikke lett å få inn på bestilling. Han har ikke vunnet på 27 starter, og på sine 33 siste starter har han kun vunnet en gang. Tok tre strake seirer før det, nettopp på denne tiden av året. Nå kan det være dags igjen.

Startsiden

Kvikk Tojo er veldig kjapp ut, men slipper nok etterhvert til en av de bedre.



V75-6 (2600ma)

2 LIONEL

1 EVIL ENOK M.E.

10 El Diablo B.R.

4 Photo Lavec

5 Deep Sea Dream

————————————

6 Ultimate Photo

9 Speedmeister

7 Hickothepooh

12 Gigant Invalley

11 Vainqueur R.P.

3 The Last Ticket

Løpet

Lionel blir klar favoritt i NM for varmblodshester.

Favoritten

Lionel var totalt overlegen i NM i fjor og har en god sjanse til å forsvare tittelen. Sist i Ulf Thoresen Grand International brøt en galopperende konkurrent ut og huket hjul med ham 1100 m igjen. Gøran Antonsen-traveren vant en kvalifisering til Elitloppet tross dødens og ble femte i finalen. Hesten skal være i like god form nå.

Outsiderne

El Diablo B.R., Lionels stallkamerat, var god til seier sist. Derby-vinneren kan ende blant de tre.

Luringen

Evil Enok M.E. feilet snaue runden igjen sist. Brækken-traveren er normalt travsikker. I Oslo Grand Prix nest sist avsluttet han fort og var toer i mål bak en overlegen Urlo dei Venti, som ble nylig tatt for doping der. Evil Enok M.E. kan bli overflydd, men regnes blant de tre.

Startsiden

Flere raske, kanskje nr. 4 eller 5.



V75-7 (2100ma)

2 GRISLEFAKSEN G.L.

1 MAGNUMS OTHELLO

5 T.B.'S TRØLLGUTT

4 LANGLANDS ODIN

6 FINSETH YR

7 TEKNO TEDDY

10 LUKAS RAUEN

————————————

8 Dag Jo

9 Svalner

12 Lykkje Embla

3 Mireldine

11 Emil

Løpet

Jeg ser syv hester med vinnersjanse i grunncupen.

Favoritten

Grislefaksen G.L. var uheldig i den svenske Derby-kvalifiseringen sist. Fikk en tung tur i dødens, men feilet likevel bort tredje bak Tekno Eld og Philip Ess, som ble henholdsvis toer og vinner av selve Derby-finalen onsdag. Hadde travet en tid rundt 1.25,0 uten galoppen. Tapte kun for Tekno Eld nest sist. Skal regnes med en fin sjanse, om han går feilfritt.

Outsiderne

Magnums Othello er en vinnerhest av rang og er nesten vanskelig ikke å favorittippe. 5-åringen har vunnet hele 15 av 18 løp. Holdt knepent unna for Moe Tyr sist. Om han ikke blir sittende fast, kan han vinne igjen.

Luringen

Finseth Yr har vunnet hele 8 av 11 starter hittil, men møter tøff motstand her. Men treneren mener han tar teten. I så fall kan han lede lenge.

Startsiden

Magnums Othello, Finseth Yr og Tekno Teddy kan kjøre om føringen.



V75-AKTUELL

Navn: Geir Vegard Gundersen

Alder: 43 år

Antall seirer i år: 16

Antall seirer totalt: 2.623

GV seler ut Hillary

Han har vært mye på sidelinjen det siste året, Geir Vegard Gundersen. Sist vinter ble han operert i ryggen, og 4. juni smalt det i løpsbanen med armbrudd som resultat. På Biri lørdag ser han sønnen Magnus kuske stallens Hillary B.R. som dagens største V75-favoritt.

V75-1: - Jeg tror vi vinner med Hillary B.R. , som gjorde et strålende løp også sist. Alt ser normalt ut. Jeg stikker ut haka med bankertips.

V75-2: - Et skreddersydd løp for Brenne Blissi , som har en billigere oppgave enn vanlig. En fin vinnersjanse. Men mye kan skje i hoppeløp. Og en skal ikke kimse av konkurrenter som Tangen Tia , Mailund Jerva og Trons Torila .

V75-3: - Hoppe-NM får sin klare favoritt i I Love Paris , som har vært veldig bra de to siste gangene, i tøffere selskap enn det hun møter her. Svikter favoritten, står formsterke Etna B.R. , og høykapable This Is It klare til å overta.

V75-4: - En spennende startside på gang i Märtha-finalen for hingster og vallaker. Får Royal Muscle tet, kan allerede meriterte Cahterine’s Chevy få kjørt seg litt. Vår egen Noble Superb er en liten joker i leken. Han er i rivende utvikling og profiterer på et eventuelt hardkjør foran. Stoletheshow er også bra nok til å strekes.

V75-5: - Vetle Petter har imponerte lenge. Et lite unikum av en hest som fortjener tipset. Møter to veldig gode konkurrenter i Eidshaugjerven og Bråtnesfaks . Jeg tror en av de tre vinner.

V75-6: - Tre om beinet også i NM for hingster og vallaker. Lionel og Evil Enok M.E. er etablerte elitehester som skiller seg ut. Luringen er El Diablo B.R. , som vant på sterkt vis sist og som er kraftig på gang.

V75-7: - Han rader opp seirer, Magnums Othello . Tok lett teten sist, og kan fort sitte foran igjen. Da er mye gjort. Men han støter på veldig gode Grislefaksen G.L. , som feilet bort tredje kvalifiseringen til svensk Derby sist. Langlands Odin avsluttet veldig bra sist og er aktuell sammen med Tekno Teddy , som kan utfordre på startsiden. Tar han først teten, blir også han å regne med.