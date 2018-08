SISTE DYST: Petter Northug varmer opp før Gålå-sprinten i fjor høst. Etter norgescuprennene på Gålå, gikk Northug knapt et renn hele sesongen. Foto: Geir Olsen / VG

Northugs forfallsliste: Har kun gått 41 av 92 verdenscuprenn siden siste VM-gull

Publisert: 04.08.18 11:07 Oppdatert: 04.08.18 13:30

Petter Northugs (32) har stått over flere renn enn han har gått siden han tok sitt forrige mesterskapsgull i 2015. I år planlegger sprinttrener Arild Monsen at Northug skal gå nesten rubbel og bit, i alle fall frem til jul.

Petter Northug (32) meldte tirsdag at han likevel ikke kommer til Sandnes for å gå Blinkfestivalen. Sprinttrener Arild Monsen satte ned foten fordi trønderen «følte seg tom for energi og sliten» etter treningsoppholdet på Tenerife.

Det er langt fra første gang at Norges- og verdenseliten samles på startstreken mens Northug melder forfall.

32-åringen har starter 219 individuelle verdenscuprenn siden debuten i Drammen i 2005, men siden de fire VM-gullene i Falun i 2015 har han meldt forfall eller ikke blitt tatt ut til 51 individuelle verdenscuprenn. I samme periode har han kun gått 41 ganger.

Pilen har bare pekt én vei: mot færre og færre konkurranser.

Northugs mange forfall Mars 2015: Dropper 10-kilometeren under NM for å spare krefter til Flykteningerennet og Ski Classics. Oktover 2015: Droppet rulleskirennet Hommelvik Grand Prix grunnet forkjølelse. November 2015: Sto over sprint og 15 kilometer på Beitostølen. Januar 2016: Droppet Planica-rennene. Januar 2016: Droppet verdenscuphelgen i Nove Mesto for å trene. Februar 2016: Sto over 10 kilometer i Falun for å spare krefter November 2016: Sto over sprinten på Beitostølen. November 2016: Sto over verdenscupåpningen i Kuusamo. «Helt frisk, men føler ikke han har overskudd til å prestere godt til helgen», var beskjeden. Desember 2016: Droppet jaktstarten på Lillehammer, og varslet at han dropper Davos helgen etter. «Ikke på det formnivået han ønsker og reiser til Trondheim for restitusjon og egentrening. Han er ikke syk», var da beskjeden. Desember 2016: Ikke Tour de Ski, for første gang. «Kroppen er ikke der den skal være». Januar 2017: Droppet verdenscup i Toblach og Ulricehamn. Gikk én av to distanser i Falun. Februar 2017: Ikke med til Pyeongchang. Gikk én av to distanser i Otepää. VM 2017: Kun med på forhåndskvalifiserte distanser. Nummer fem på sprint, nummer åtte på femmila. Juli 2017: Sto over Lysebotn opp grunnet tette bihuler. November 2017: Droppet den svenske sesongåpningen i Bruksvallarna. November 2017: Droppet den norske sesongåpningen på Beitostølen etter en «liten forkjølelse». Desember 2017: Røk ut på sprinten i Lillehammer, droppet tremilen dagen etter. Januar 2018: Droppet Planica, som han planla å gå. Februar 2018: Varslet at han droppet alle verdenscuprenn resten av sesongen. «Rett og slett for å finne tilbake til motivasjonen og skigleden til å gyve løs videre». OL 2018: Ingen Northug i Sør-Korea. Ikke tatt ut. August 2018: Droppet Blinkfestivalen etter ordre fra sprinttrener Arild Monsen. VG har tatt en opptelling i mediearkiver over alle de gangene Petter Northug har meldt forfall siden VM i 2015. Listen inkluderer rennene han selv har trukket seg fra, både i verdenscup og nasjonalt.

I NM har utviklingen vært den samme. I 2015 gikk han fire av syv øvelser. I 2016 to av syv, i 2017 tre av syv. I vinter gikk han kun én distanse, da han ble nummer elleve på 10-kilometeren i Alta.

Og i den norske sesongåpningen på Beitostølen. I november 2014 og 2015 gikk han tre distanser. I 2015 var han nede i to. Og i fjor høst var han borte, etter å ha slitt med sykdom .

I tillegg har flere lokale arrangører rundt omkring i Norge de siste tre årene måttet ta Northug av plakaten, etter at han på få dagers varsel har meldt forfall.

– Var svart sist sesong

Når sprinttrener Arild Monsen får høre hvor få renn Northug har gått, bryr han seg ikke nevneverdig mye.

– Petter har ikke vært kullsvart i mange år, men det var svart den siste sesongen, sier Monsen.

Nå er Northug tilbake på landslaget , under Monsens vinger. De siste to sesongene er stort sett glemt, og blikkene er vendt fremover mot høsten og vinteren som kommer.

Monsen og Northug har satt opp en foreløpig rennplan frem til Tour de Ski ved åresskiftet, og det planlegges ikke for hvile.

– VI begynner på Beito, og så er det Kuusamo og Lillehammer som ligger der. Så har vi ei helg i Davos der det nok bare vil bli én øvelse, men det er klart det avhenger litt av hvordan det går i starten, sier Monsen til VG.

Det betyr altså at planen er at Northug skal gå det aller meste frem til Tour de Ski begynner i Toblach 29. desember. Såfremt han presterer. Petter Northug må vise resultater, men presset er ikke like stort som da han sto utenfor landslaget.

– Petter må bygge stein på stein og gjøre resultater i starten av sesongen. Han har ikke noen gode resultater å vise til sist sesong og forrige sesong. Han har den fordelen nå at han er på landslag, så han har litt mer tillit i starten av sesongen, men han må vise resultater for å være med på verdenscuplaget, sier Monsen.

Monsen kan sette ned foten

Før denne ukens rulleskifestival i Sandnes, ønsket Northug selv å gå sammen med resten av landslagskompisene. Men da 32-åringen var sliten etter høydeoppholdet i Italia, satte Monsen ned foten. Det viktigste er at han er pigg og klar til kommende ukes samling med laget på Steinkjer.

Sprinttreneren sier at det også kan bli aktuelt å si nei til Northug, når løperne etter hvert skal over på snø.

– Ja, det kan det. De er mennesker og toppidrettsutøvere, og det er ingen som går gjennom en sesong uten at vi må justere. Vi må ha en plan og planlegge for suksess, og så må vi ta det deretter, sier han.