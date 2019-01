SUKSESS-PAR: Håvard Lorentzen og Jeremy Wotherspoon har holdt sammen i snart tre år. Bildet er fra verdenscupen i Stavanger i november 2017. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Gull-Lorentzen fjernstyres av pappaperm-treneren

SPORT 2019-01-11T06:30:23Z

COLLALBO (VG) Håvard Lorentzen (26) innrømmer at han gjerne ville hatt sin gulltrener på plass når han skal gå for EM-seier her i Italia, men det norske tittelhåpet har forståelse for at Jeremy Wotherspoon (42) er nødt til å fjernstyre ham fra Norge.

Publisert: 11.01.19 07:30

– Han er hjemme med barn nummer to, Anna Wotherspoon. Han har pappaperm. Jeg skulle selvfølgelig gjerne hatt ham her. Men han styrer programmet vårt hver dag, selv om han sitter hjemme. Vi snakker sammen stort sett daglig og jeg sender han videosnutter fra treningene, forteller Håvard Lorentzen til VG på løperhotellet Bemelmans-Post i de italienske Dolomittene.

Håvard Lorentzen starter i åttende par mot landsmann Bjørn Magnussen på den første 500-meteren i sprint-EM fredag. Første par starter klokken 13.51.

Forrige sesongs OL-gullvinner, VM-sprintgullvinner sammenlagt, verdenscupvinner sprint sammenlagt og vinneren av 500-meteren sammenlagt i verdenscupen, understreker imidlertid at han er «ganske selvdreven». De to har ikke hatt så mye å snakke om foran sprint-EM utendørs 1100 meter over havet.

– Det har gått bra, sier Håvard Lorentzen angående oppkjøringen til mesterskapet.

19 VM-medaljer Jeremy Wotherspoon Født: 26. oktober i Humboldt i Canada Sivil status: Gift med Kim Weger, døtrene Ella (8) og Anna (to uker) Meritter: Fire gull sprint-VM, fire sølv, en bronse. Fire gull distanse-VM, tre sølv, tre bronse OL-sølvmedalje 500 meter 1998 i Nagano Tre verdensrekorder på 500 m, den siste (34,03) sto i åtte år. Syv verdensrekorder på 1000 meter Tildelt Oscarstatuetten i 2008

De eneste gangene han har behov for å si fra, som han uttrykker det, overfor Jeremy Worherspoon, er når han føler seg skikkelig sliten, og når det gjelder «småting». Det siste dreier seg som regel om hans «springende punkt», starten. Det første er sjelden forekommende.

– Han har god kontroll, og han har lært oss å kjenne. Han vet hva som fungerer, svarer Håvard Lorentzen på spørsmål om Jeremy Wotherspoons fjernposisjon som trener i pappapermisjon.

Kanadieren, som forøvrig er innehaver av banerekorden på 500 meter her i Collalbo med 34,89 sekunder, dro hjem til Norge etter verdenscupen i Heerenveen før jul. Norges sprinttrener sto over den påfølgende treningssamlingen i Inzell og EM-oppkjøringen samme sted fra etter nyttår.

Kona hans Kim Weger (38) hadde termin nå på nyåret, men fødte parets andre datter i romjulen. Fra før har de ni år gamle Ella.

– Han står over her, men skal være med resten av sesongen med unntak av verdenscupfinalen (i Salt Lake), forteller Håvard Lorentzen.

På spørsmål om hva reaksjonen hans var da han ikke ble utropt som vinner av en av Idrettsgallaens mange priser, svarer han at han ble litt skuffet. Samtidig er han påpasselig med å understreke at prestasjonene til de som vant «var fantastiske».

– Jeg hadde en god sesong. Skulle jeg gjort noe mer, måtte det ha vært å vinne 1000-meteren i OL (han vant sølv 4/100 bak Kjeld Nuis). Men jeg vil ikke si at jeg er bitter. Jeg vant noen andre priser. Og det er ikke prisene som er viktige. Det er prestasjonene. Jeg tar heller et OL-gull enn en pris på Idrettsgallaen, hevder Håvard Lorentzen.

Han mener imidlertid at norsk skøytesport burde fått en pris på bakgrunn av suksessen i 2018: Lagtempogull i OL etter å ha slått Nederland og vertsnasjonen Sør-Korea, treneren Sondre Skarli som ledet Norge til å bli en skøytenasjon å regne med igjen, og han selv som vinner av nærmest rubbel og bit.

– Og så synes jeg det var rart at Jeremy (Wotherspoon) ikke ble nominert til en av prisene, avslutter Håvard Lorentzen.

PS! Nederlandske Kai Verbij er EM-sprinttittelforsvarer. Han starter i syvende par mot polske Artur Nogal. Mesterskapfavoritt Kjeld Nuis starter i par ni mot hjemmehåpet David Bosa, mens nederlandske Thomas Krol går mot tyske Nico Ihle - begge i favorittsjiktet - i tiende og siste par.