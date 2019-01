NÆRE VENNINNER: Marit Bjørgen har stor tro på at Ingvild Flugstad Østberg skal ta hjem seieren i Tour de Ski søndag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Galla-Bjørgen tror på Østberg-seier: – En nytelse å se henne

SPORT 2019-01-05T18:42:19Z

STAVANGER (VG) Med en tydelig kul på magen heier Marit Bjørgen på Ingvild Flugstad Østberg. På vei inn på Idrettsgallaen spår hun seier til både Østberg og Johannes Høsflot Klæbo i monsterbakken søndag.

Publisert: 05.01.19 19:42

– Det er en nytelse å se henne gå på ski, sier Bjørgen til VG på vei inn til Idrettsgallaen.

Hun vant OL-gull sammen med Ingvild Flugstad Østberg både i OL i Pyeongchang og Sotsji. I kveld er hun nominert både til Årets navn og Årets kvinnelige idrettsutøver i DnB Arena.

Nå gleder både hun og Ole Einar Bjørndalen seg til å nyte kvelden uten å måtte legge seg tidlig:

– Hvis ting fungerer bra så tar hun dette, sier Bjørgen som tror på norsk seier også i herreklassen.

– Med sånn stryke Johannesen viste lørdag så tror jeg dette skal gå veldig bra, sier hun. Men aller mest er Bjørgen opptatt av Østbergs suksess.

– Det har vært fantastisk følge henne under hele touren. Hun har jo ikke hatt en dårlig dag. Det ser du på hele kroppsspråket. Det har vært veldig artig og jeg gleder meg til i morgen, sier Bjørgen som har et nært forhold til sin 10 år yngre, tidligere lagvenninne. Flugstad Østberg er fadder for Bjørgens første barn, Marius. I mars får Bjørgen og Fred Børre Lundberg sønn nummer to.

Dette sier Flugstad Østberg selv før Tour-finalen:

– Formen er så dårlig. Men jeg synes det er veldig artig å følge med, svarer Marit Bjørgen på VGs spørsmål om hun 10 måneder etter OL-suksessen kjenner et sug etter å gå selv.

Bjørgen vant selv Tour de Ski for fire år siden. Den gang utklasset hun Therese Johaug med nesten to minutter i Tour som ga firedobbelt norsk på toppen av alpinbakken i Val di Fiemme.

Etter en god klassisketappe lørdag ligger Gjøvik-jenta 53,4 sekunder foran Natalja Neprjajeva foran sesongens kanskje tøffeste utfordring søndag.

– Det er første gang hun har muligheten. Jeg tipper hun er urolig. Det blir viktig bare å senke skuldrene og gå sitt eget løp. Det er lurt å holde igjen litt til bakken, sier hun. Bjørgen er imponert over hvor smart Ingvild Flugstad Østberg har gått Sveits, Tyskland og Italia de siste dagene.

– Hun er jo en fotballspiller og smart både teknisk og taktisk. Hun er har alltid vært grundig og det gjenspeiler seg i Tour de Ski, sier Bjørgen.

– Dette er en avslutning på min karriere. Jeg tror ikke jeg blir nominert flere ganger. det er artig å være med på hele kvelden. Tidligere har jeg bare vært raskt innom, sier hun.

– Hvordan tenker du tilbake på OL i Pyeongchang?

– Jeg blir glad inni meg!

En annen som har prestert det siste året, er Jakob Ingebrigtsen. Dette sa han til VG på vei inn på Idrettsgallaen: