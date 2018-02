I SYVENDE HIMMEL: Patrick Thoresen (34) sørget for 1–0 i overtallspill allerede i syvende spilleminutt mot Finland i Norges andre kamp i OL-turneringen i Pyeongchang. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Hockeygutta på sitt aller beste - ikke godt nok

Øystein Jarlsbo (kommentar)

Publisert: 16.02.18 15:16

PYEONGCHANG (VG) (Finland-Norge 5–1) Fra tribunen fikk statsminister Erna Solberg se hockeygutta på sitt aller beste, men samtidig en 18 år gammel finsk rakett som overskygget dem alle - og at det igjen raknet mot slutten for Norge.

Patrick Thoresen (34) gjorde 1–0 og var enormt god, igjen. Lars Haugen i mål likeså. Brødrene Olimb i rekke med Thoresen; Mats Rosseli Olsen, backbauta Jonas Holøs. Kristian Forsberg var tilbake på tidligere solid mesterskaps-nivå.

Superveteran Anders Bastiansen (37) hang også med.

Innsatsen var upåklagelig.

Men ingen norske spillere hang med da Eeli Tolvanen (18) fra det finske KHL-laget Jokerit koblet inn turboen, og fisket frem tryllestaven: En forbilledlig oppvisning i kraft, balanse, hurtighet og teknikk.

Tolvanen utlignet med et voldsomt slagskudd og satte inn 2–1 med en leken backhand. Pucken mellom bena på Lars Haugen begge gangene.

Finlands tredje mål ved Veli-Msatti Savinainen tre minutter inn i tredje periode var en gavepakke fra Haugen (30) og tidligere Finland-proff Alexander Bonsaksen (31).

Det fjerde kom 12 minutter før slutt da Mats Rosseli Olsen satt utvist for slashing, nummer fem noen sekunder at pucken hadde truffet stolpen bak Finlands keeper Mikko Koskinen.

VM viktigere

Petter Thoresens (56) mannskap spiller - egentlig - helt uten press og forventninger i Pyeongchang, selv om det ikke virket slik innledningsvis i premieren mot Sverige torsdag.

Ishockeylandslaget har for vane å tape, ikke vinne, i OL. Det tapte alle kampene i Vancouver-OL og Sotsji-OL, og det kan gjøre det her nede ved kysten - uten at det vil vekke oppsikt i skyggen av gull-feiringene i fjellene.

Det er VM om to og en halv måned i danske Herning som gjelder for hockeygutta.

Her og nå kan de komme til å reise hjem etter fire tap på rad, uten konsekvenser: Det er lenge til neste OL-kvalifisering.

I VM bestående av 16 nasjonslag risikerer de å gjøre det for første gang på 17 år. Så tøft er det i toppen i internasjonal ishockey. Slik landslaget hans ser ut i dag - med tanke på fremtiden - kan det eventuelt bli vanskelig å ta det tilbake til det gode selskap.

Petter Thoresens landslag er preget av spillere som begynner å dra på årene.

Patrick Thoresen (34) VM-debuterte på landslaget for en halv mannsalder siden (2004). Jonas Holøs (31) var med i VM første gang for 12 år siden. Anders Bastiansen mesterskaps-debuterte på VM-nivå to i 2005, er fortsatt god nok, men 37 år gammel.

Fem av åtte OL-backer er rundt 30 år gamle. Ni av løperspillerne - inkludert de tre beste (Ken André Olimb, Mathis Olimb og Patrick Thoresen) - er 29 år og eldre.

Eeli Tolvanen scoret ett mål og la tre målgivende pasninger da Finland slo Tyskland i sin første kamp torsdag. Han har gjort seks målpoeng etter to OL-kamper.

Den 18 år gamle backen Miro Heiskanen spilte også. Han ble draftet som nummer tre totalt av Dallas Stars i NHLs rettighets-valg i fjor.

Sveriges Rasmus Dahlin (17) spilte ikke mot Norge (4–0), men verdens mest ettertraktede unge spiller var med Tre Kronor mot Tyskland i kveld.

Svenskene og finnene «produserer» slike talenter på løpende bånd. I norsk ishockey fins de ikke.

Norge slo Tyskland 12–4 i VM for seks år siden. Hockeygutta har aldri vært bedre, heller ikke mot Finland her i OL-byen sent fredag kveld.

Natt til søndag norsk tid må Petter Thoresens menn slå tyskerne for tirsdag å få en overkommelig motstander i kvalifiseringskampen om retten til å spille kvartfinale. Det er et 50/50-oppgjør, eller som ishockeylandslagets Tyskland-proff Alexander Bonsaksen sa for et par dager siden: Norge er underdog.

Tyskland tapte bare 0–1 for Sverige i OLs minste hockeyhall, samtidig som Norge slapp inn litt for mange mål i den største.