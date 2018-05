EUROPAMESTER: Olav Lundanes. Foto: Norges Orienteringsforbund / NTB Scanpix

Olav (30) tok to EM-gull på 22 timer

Publisert: 13.05.18 15:33 Oppdatert: 13.05.18 16:15

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-13T13:33:30Z

Olav Lundanes (30) sikret norsk EM-gull i stafett lørdag kveld. Søndag vant han langdistanse under mesterskapet i Sveits.

– Å slå sveitserne i Sveits er stort, sier Lundanes til VG rett etter målpassering.

Han tok sitt første individuelle EM-gull siden 2012, men Lundanes har herjet i internasjonale mesterskap de siste årene. Han tok VM-gullet på langdistanse både i 2016 og 2017.

– Men to gull på ett døgn - det har jeg aldri gjort før, smiler Ålesund-karen fornøyd.

Sunnmøringen slo hjemmehåpet Matthias Kyburz med 52 sekunder.

– EM er årets nest viktigste konkurranse, så jeg har toppet mot dette mesterskapet. Nå er det nesten tre måneder å legge grunnlaget for VM, sier Lundanes til VG.

VM går i år i Latvia, og for å være best mulig forberedt har Olav Lundanes flyttet til det baltiske landet. Deretter flytter han hjem til Norge for å forberede seg til VM i Østfold-skogene i 2019.

– Det er klart at dette er et godt tegn for VM, sier Lundanes.

Han vant sist individuelt EM-gull i Falun i 2012. Den gang vant han både mellom- og langdistanse.

Magne Dæhli på 9. plass ble nest best av de norske. Han var 3.51 minutter bak Lundanes. Disse to og Eskil Kinneberg utgjorde gull-laget i stafett lørdag.

– Jeg lå litt bak tidlig i løpet, men mot slutten var det mer teknisk orientering, og da kom jeg til min rett, sier Lundanes til VG.

Han har hele syv VM-gull i karrieren: fire ganger på langdistanse, én gang på mellomdistanse og to ganger på stafett.

PS: Tove Alexandersson fra Sverige var i en klasse for seg i kvinnenes løp.

Denne artikkelen handler om Orientering