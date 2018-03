Martinsen havnet i bråk etter ny knallhard takling

Publisert: 23.03.18 10:22

(Chicago Blackhawks-Vancouver Canucks 2–5) I kamp nummer to etter NHL-comebacket presenterte Andreas Martinsen seg med nok en susende takling. Det endte i bråk og utvisning.

Andreas Martinsen gjorde comeback i NHL da han ble kalt opp til Chicago Blackhawks fra AHL-laget Rockford IceHogs tidligere denne uka. I første kamp presenterte han seg med en susende takling. Det gjorde han også i kamp nummer to.

For i nattens 2–5-tap for Vancouver Canucks leverte han nok en solid takling på Canucks-spiller Brendan Leipsic. Det fikk motspiller Derrick Pouliot til å reagere. Det hele endte med at nordmannen kastet hanskene og la sistnevnte i bakken.

Se videoklipp av situasjonen øverst i saken.

Martinsen, som trente boksing med Anders Myrvold og Roar Petäjämaa før han dro over, fikk fem minutter utvisning. Etter tapet blir det meget vanskelig for Blackhawks å komme seg til NHL-sluttspillet. Martinsen fikk ti minutter på isen.

Også Mats Zuccarello og hans New York Rangers tapte nattens NHL-kamp. De ble slått 4–3 av Philadelphia Flyers, og håpet om NHL-sluttspill for Zucca og co henger også i en tynn tråd.