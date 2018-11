Carlsen-trener etter kritikken: – Jeg tror Kasparov glemmer hvor stressende dette er

SPORT 2018-11-28T07:26:25Z

LONDON (VG) Magnus Carlsen-trener Peter Heine Nielsen (45) er fortsatt overbevist om at nordmannen er verdens beste sjakkspiller.

Publisert: 28.11.18 08:26

Dansken gleder seg til onsdagens omspill i sjakk-VM i London.

Peter Heine Nielsen bedyrer at han ikke har lest så mye av kritikken mot Carlsen etter at han tilbød remis i en bra stilling i det 12. partiet. Særlig legenden Garri Kasparov var tøff mot sin tidligere elev og skrev på Twitter:

– I lys av det sjokkerende remis-tilbudet fra Magnus i en overlegen stilling, og med mer tid, så revurderer jeg min vurdering av at han er favoritt i hurtigsjakk, skrev Kasparov og mente at Magnus Carlsen hadde fått trøbbel med nervene.

– Jeg tror Kasparov glemmer hvor stressende dette er, å spille en VM-match, sier Peter Heine Nielsen når VG møter ham på hotell Rosewood, der Team Carlsen holder til.

Garri Kasparov er regnet som verdens beste sjakkspiller i tiden 1985–2000. På nettet har flere forsvart Magnus Carlsen og ment at Kasparov selv kaster stein i glasshus.

– Kasparov har tatt remis i bedre stillinger enn den Magnus hadde, sier Nielsen rolig.

– Det er ikke sannsynlig at han vinner i den stillingen som var. Jeg tror Magnus har en god idé om hva som er best for Magnus. La han ta sine egne avgjørelser, ber treneren, eller «sjefssekundanten», som det heter på sjakkspråket.

Slik forklarte sjakkstjernen mandagens remis:

Dansken «kan» verdensmesterskapet i sjakk. Dette er åttende gang han er involvert som bakmann. Han har vært i seks VM-matcher og to VM-turneringer (den gang reglene var slik). Dette er den tredje VM-kampen som Carlsen-sjef, tidligere jobbet han for Viswanathan Anand i tre VM-matcher.

– Er Magnus Carlsen fortsatt verdens beste sjakkspiller?

– Jeg er klar på at Magnus er verdens beste. Det er mitt utgangspunkt. Det betyr at han spiller denne matchen som favoritt.

– Er det like bra om Magnus tar gullet i omspill?

– Ja, det er sånn reglene er. Vi kan ikke spille for evig. Det er som at fotballkamper avgjøres på straffespark. I sommer måtte jeg innse at Danmark tapte for Kroatia på den måten i VM. Vi kan gjerne diskutere senere om VM-matcher bør være lengre enn 12 partier, men nå må vi prøver å vinne etter de reglene som er nå.

VGs eksperter i studio lar ikke de mange remisene gå ut over humøret:

Peter Heine Nielsen er den eneste sekundanten i Team Carlsen som sitter i London. Det er ikke kjent hvem andre - bortsett fra franske Laurent Fressinet - som hjelper verdensmesteren eller hvor de sitter.

– Vi holder fortsatt kortene til brystet om navnene, sier manager Espen Agdestein.

– Magnus har noen tanker, og jeg sender dem videre til våre sekundanter, som analyserer for oss, sier Peter Heine Nielsen.

– Hva er forskjellen på klassisk sjakk og hurtigsjakk når det gjelder forberedelser?

– Det blir ganske annerledes. Det blir mindre fokus på hvert parti. I hurtigsjakk kan du ta litt større sjanser. Om Magnus kommer opp med en overraskelse, så har ikke Caruana fem minutter til å tenke - som han hadde det i klassisk sjakk.

– Hvordan ser Magnus på dette?

– Han gleder seg til å komme i gang. Ventetiden er nesten det verste.

Hvor mye råd Peter Heine Nielsen skal gi Magnus Carlsen i løpet av omspillet, vet han ennå ikke.

– Jeg har vært i tilsvarende situasjon med Magnus tidligere. Vi får se hva slags rådgivning jeg kan gi.