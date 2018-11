KLAR: Stine Bredal Oftedal har slitt med en lårskade i oppladningen til EM i Frankrike, men er klar til åpningskampen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG.

Støtter Hammerseng-Edins varsel: – Vanskelig å si nei

BREST (VG) De norske håndballjenter er favoritter til å ta gull i nok et mesterskap før første match mot Tyskland lørdag. Men oppladningen til EM i Frankrike har ikke vært ideell. Gro Hammerseng-Edin roper et varsku.

Nora Mørk mister mesterskapet på grunn av en kneskade. I EM-generalprøven mot vertsnasjon Frankrike satt både Stine Bredal Oftedal og Katrine Lunde på benken med skader. Thea Mørk måtte gå av med en kjenning i låret. Til slutt måtte Amanda Kurtovic bæres av banen i voldsomme smerter etter å ha pådratt seg en alvorlig kneskade . Se situasjonen her:

– Det er absolutt tungt å se. Det er ikke noe gøy å miste en lagvenninne på den måten der, sier Veronica Kristiansen om Kurtovic når VG møter henne på siste pressetreff for EM-starten.

Stine Bredal Oftedal og Katrine Lunde er klare for åpningskampen mot Tyskland, men Thea Mørk står over etter en medisinsk vurdering fredag.

Skadeproblematikken før mesterskapet fikk varsellampene til å blinke for tidligere håndballspiller Gro Hammerseng-Edin, som selv har røket korsbåndet. I et innlegg hos TV 2 skriver hun at hun opplever den totale belastningen på spillerne over tid som for stor. Hun ønsker debatt.

«Noen få klarer å håndtere det, men ikke særlig mange. Det koster å være verdens beste. (...) Vi har store forbilder i Veronica Kristiansen og Heidi Løke som tåler enormt med trening og belastning. Lista ligger der. Hvem har lyst til å rekke opp hånda og si: «Jeg tåler ikke dette kjøret. Det er for tøft»?», skriver hun blant annet.

– Det er ganske intenst. Det kan bli mye for både hode og kropp til tider. Som Gro skriver: Det veldig vanskelig å si nei selv. Det må jeg innrømme at jeg ikke er så god på jeg heller, som mange andre. Så det er til tider noe man kjenner på, sier kaptein Stine Bredal Oftedal om innlegget.

– Det er litt det som er baksiden av medaljen. Jeg føler man aldri kan forutse hvilke spillere som blir skadet. Det kan skje hvem som helst, uansett hvor godt eller dårlig trent du er. Det er sånn håndballen er. Det er brutalt på mange måter, men håndballen er også vakker på noen måter, sier Kristiansen.

Hun kjenner seg igjen i det Hammerseng-Edin skriver om en frykt om å si ifra.

– Jeg føler man kan være litt mer profesjonelle på det. Hvis man føler seg sliten, og det har vi hatt masse snakk om før, da er det et krav om at du skal si ifra. For du ødelegger ikke kun for deg selv, du ødelegger også for laget ditt, sier Kristiansen.

Landslagssjefen: - De blir tatt godt vare på

Landslagssjef Thorir Hergeirsson forteller til VG at han er svært opptatt av å diskutere grep som kan tas for å forbedre den skadesituasjonen som er i håndballen, men ønsker ikke at det skal være fokus dagen før mesterskapet starter i Frankrike.

– Det har vært en utfordring for håndballen lenge, da Gro holdt på også. Det er en sammensatt problemstilling, og mange faktorer spiller inn. Mange aktører må være med på å gjøre de justeringene som eventuelt må gjøres. Men det har blitt flere kamper. Alle vil ha med de beste spillerne. Både forbundene og sponsorer. Da øker man antall konkurranser, for det er markedsmessig gunstig, sier Hergeirsson.

– Jeg vil alltid være opptatt av at spillere må stoppe når det er for mye. Det har jeg alltid vært. Lenge før Gro sin tid og i etterkant også. Vi har dyktige folk, og tar dette i høyeste grad på alvor. Det vet Gro også. De blir tatt godt vare på hos oss, avslutter han.

Frykter for karrieren

Debutant Henny Reistad er bare 19 år, og har hele karrieren foran seg – om hun ikke blir hindret av skader. Hun kjenner seg også igjen i det Hammerseng-Edin skriver.

– Det er kjempeskummelt, det synes jeg absolutt. Jeg vet jeg er ung, og at jeg har veldig mange år foran meg hvor det kan skje, forteller hun om frykten for skader.

– Jeg kjenner meg veldig igjen i det hun skriver om at det er mange kamper, og at kroppen ikke tåler det helt. Det er veldig lett å presse seg gjennom når man ser mållinjen. Det er ikke gøy å si fra, for man vil være med på alt. Men det er veldig mange som sier til meg her at det er greit å si ifra. Jeg er ikke redd for det, sier Reistad, som hadde blogg som 13-åring: