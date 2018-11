Wall Street Journal: Caruana hadde budkrig om hvilken nasjon han skulle representere

SPORT 2018-11-20T16:35:41Z

LONDON (VG) Fabiano Caruana (26) blir i en artikkel i Wall Street Journal tirsdag beskyldt for å ha hatt budkrig om hvilken nasjon han skulle representere.

Publisert: 20.11.18 17:35

USA, Italia og Aserbajdsjan var involvert i kampen om å sikre seg Caruana, hevder en italiensk sjakkleder i artikkelen. Magnus Carlsens VM-motstander byttet fra Italia til USA i 2015.

Wall Street Journal siterer den samme italieneren, Adolivio Capece, på at USA skal ha tilbudt 200 000 dollar (1,7 mill. kroner etter dagens kurs) i året for å spille for dem.

Aserbajdsjan skal, stadig ifølge den samme kilden, ha tilbudt enda mer, men Caruana sa nei takk.

VG spurte Caruana tidligere i VM-matchen mot Magnus Carlsen (27) om grunnene til at han har skiftet nasjonalitet to ganger, og amerikaneren svarte da:

– Vel, jeg har ikke byttet nasjonalitet, men jeg har byttet hvilket sjakkforbund jeg har representert. Jeg var et barn da jeg byttet til Italia. Vi flyttet til Europa, til min mors røtter, og det var naturlig å spille for Italia.

– Da jeg byttet til USA, var det min personlige avgjørelse. Jeg føler meg knyttet til begge landene. Jeg skulle gjerne ha representert begge landene, men det er umulig. Nå representerer jeg USA – men jeg tenker også på mine italienske røtter.

Tittelen på tirsdagens artikkel i Wall Street Journal er en tweet som Magnus Carlsen sendte til sin venn Jon Ludvig Hammer (som du hver dag kan følge i VGs sjakksending) i 2015, da det ble kjent at Caruana skulle bytte fra Italia til USA:

Ordlyden i Carlsens Tweet skyldtes trolig at det et par måneder tidligere ble harselert med Caruanas mulige overgang i det populære talkshow-programmet «The Daily Show», der programleder Jon Stewart skrek ut «USA kjøper opp nerder!».

Carlsen smilte da vi tok opp temaet Caruanas nasjonsskifter under en treningsleir i Kragerø før VM.

– Jeg synes i prinsippet man velger sin nasjon når man blir født, det er mitt utgangspunkt.

– Nå har jeg vært privilegert på alle måter, Caruana har kanskje hatt det litt vanskeligere sånn sett, men jeg synes i prinsippet man velger en nasjon som sannsynligvis er den man blir født i eller foreldrene kommer fra, man kan ikke få både i pose og sekk.

Så legger verdensmesteren til:

– Men Caruana er amerikaner, og jeg forholder meg til det.

VG spurte tidligere i VM-matchen den amerikanske milliardæren Rex Sinquefield, som betaler for Caruanas satsing i St. Louis, om VM-utfordreren hadde blitt amerikaner om det ikke hadde vært for ham:

– Det vet jeg ikke. Men trolig ikke.

Sinquefield har imidlertid benektet at han betalte for at Caruana skulle bytte nasjon.

VM-utfordreren har dobbelt statsborgerskap. Både italiensk og amerikansk.

Etter reglene til det internasjonale sjakkforbundet FIDE kan han da velge hvilken nasjon han vil representere når han konkurrerer.

Fabiano Luigi Caruana ble født den 30. juli 1992 i Miami i USA. Hans foreldre er italiensk-amerikanske: Lou og Santina Caruana.

I starten spilte han i USA og for USA. Så flyttet han til Madrid i 2005 og begynte å spille for Italia, noe han gjorde til 2015. Etter å ha bodd et tiår i forskjellige land i Europa (men ikke Italia) flyttet han til St. Louis i USA. Den 12. mai 2015 meddelte det amerikanske sjakkforbundet at Caruana nå representerte dem.

I tirsdagens artikkel i Wall Street Journal hevder altså italienerne at Caruana hadde en budkrig, der USA, Italia og Aserbajdsjan deltok.

Adolivio Capece, en representant for det italienske sjakkforbundet, sier til avisen at de bare kunne tilby 90.000 dollar, mens amerikanerne altså skal ha tilbudt 200.000 dollar. Han hevder altså at Aserbajdsjans bud var enda høyere, men bare for ett eller to år.

Aserbajdsjans sjakkforbund har ikke svart på henvendelser fra Wall Street Journal om kommentar. Caruanas management vil ikke kommentere saken. VG har også i lang tid søkt kommentar fra Caruanas management om dette, men har da fått beskjed om at det er noe som bare spilleren selv kan svare på.

I et HBO-intervju før matchen sa Caruana:

– Jeg kan ikke snakke om det finansielle aspektet av dette, men jeg ble tilbudt støtte for å komme tilbake til USA.