Counter-Strike-mestere etter «helt syk» NM-finale

LILLEHAMMER/OSLO (Gamer.no): Skyhøye nerver til siste sekund da Kingpins ble vinnere av Counter-Strike: Global Offensive-sluttspillet i Telenorligaen, søndag kveld.

– Det var helt helt helt sykt, utrolig, de siste ti rundene var helt helt helt vilt, jeg har ikke ord. Dette betyr enormt mye, sa Anders «aNdz» Kjaer, i et intervju på VGTV, etter at NM-tittelen var i boks, søndag kveld.

Kingpins skaffet seg et forsprang på første kart, og klarte med nød og neppe å holde Nordavind unna, og vant til slutt 16–14.

På det andre kartet ble tonen en helt annen. Lagene fulgte hverandre en stund, før Nordavind satte full gass og aldri så seg tilbake. De tok kartet rimelig lett, med en seier på 16-9, og kampen måtte ut i tredje runde for å finne en vinner.

Det tredje kartet ble langt jevnere, og ved sidebytte var det kun ett poeng som skilte lagene i Kingpins' favør. Derfra takket Kingpins for følget, og vant til slutt 16–10.

– Helt sykt!

Til Gamer.no utdyper Kjaer videre om følelsene etter kampen.

– Det var en helt syk, syk kamp. Det der fortjente seerne!

Kingpins gjorde det sterkt i sine «eco-runder», noe «aNdz» er imponert over selv.

– Vi har hatt en tendens til å tulle litt i «buy-runder», men i «eco-runder» er vi helt, helt ville på å få med oss to-tre stykker hele gjengen. Vi går nesten inn i de rundene med mer selvtillit enn i vanlige «buy-runder». Vi har gjort det på trening, vi har gjort det i Telenorligaen, og vi snur kamper på den måten.

– Jeg tror ikke det var ett sekund i løpet av hele matchen der hele laget ikke hadde trua på å vinne.

Fikk kartene de ville ha

– Vi visste akkurat hvilke kart de kom til å velge, og fikk det akkurat som vi ville. Vi visste vi måtte slippe gjennom Overpass, men planen var hele tiden å slå dem på Mirage, og siste kart ville bli enten Train eller Inferno. Det passet oss helt perfekt, sier «aNdz».

Train er et kart han og lagene hans alltid har likt å spille på. Før kampen var «aNdz» klar på at om de fikk et par runder på det kartet, ville seieren bli deres.

– Train er et kart hvor det er veldig vanskelig for terroristene å skape noe på egen hånd. De må ut og eksponere seg veldig mye. Så når det er mye som skjer, og mye stress, er det lett å senke skuldrene på Train, og holde en vinkel hvor man får mye fordeler.

– Det er kart det gjør seg å være god på på LAN, oppsummerer han.