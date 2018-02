Brady sviktet da det gjaldt som mest - Eagles vant vanvittig Super Bowl-drama

(New England Patriots-Philadelphia Eagles 33–41) Tom Brady hadde muligheten til å bli den mestvinnende NFL-spilleren gjennom tidene, men sviktet da det gjaldt som mest.

For med drøye to minutter igjen på kampuret, på stillingen 38–33 til Eagles, skulle Tom Brady kaste ballen til en hvitkledd medspiller, som han hadde gjort 25 av 38 ganger tidligere i oppgjøret.

Men en kjempejobb av Eagles-spiller Brandon Graham gjorde at Brady mistet ballen ut av hendene. Eagles vant ballen, og etter tre nye poeng fra kicker Tim Elliott, kunne Philadelphia Eagles slippe jubelen løs.

Åttepoengsseieren over Patriots var Philadelphia Eagles’ første Super Bowl -seier i klubbens historie, og dermed fikk de også revansje etter 21–24-tapet for nettopp Patriots fra Super Bowl-finalen i 2005.

– Jeg kan egentlig bare takke Jesus for dette, at han har gitt meg denne sjansen, sa Eagles-trener Doug Peterson, som for bare ni år siden var High School-trener for Calvary Baptist Academy.

– Dette var helt utrolig, vi har drømt om dette siden vi var små, uttalte Nick Foles.

Startet som backup - ble finalens mest verdifulle

Quarterbacken startet sesongen som backup for den svært så talentfulle Carson Wentz, men så ble Wentz skadet i desember. Siden den gang har Foles vært den startende quarterbacken for Eagles, og levert varene til de grader. Også i nattens finalekamp.

Foles ble kåret til finalens mest verdifulle spiller, og noterte seg for tre touchdown-pasninger, i tillegg til å ha truffet på 28 av 43 pasninger i løpet av oppgjøret.

Det var en skuffet Tom Brady som møtte pressen etter oppgjøret. Men å gi seg nå, det har ikke 40-åringen noe planer om.

– Jeg klarer ikke se for meg hvorfor jeg ikke skal være tilbake neste sesong. Vi gjorde oss bort på slutten. Det suger, var den korte meldingen fra Brady.

Men Eagles-seieren kom ikke uten dramatikk.

Vanvittig drama fra start til slutt

I Tom Bradys åttende Super Bowl, flest av samtlige NFL -spillere gjennom tidene, var det Philadelphia Eagles som kom best i gang. De ledet 9–3 etter første periode og 22–12 til pause.

Rob Gronkowski, som var rimelig usynlig i den første omgangen, sto for to av Patriots’ tre touchdowns i den andre omgangen, og med 9:22 igjen av kampen, ledet Patriots oppgjøret for første gang.

Men da Nick Foles fant Zach Ertz i målsonen til Patriots med drøye to minutter igjen, var Eagles igjen i føringen. Og etter at Brady mistet ballen, og Elliott sparket inn tre poeng på tampen, var klubbens første Super Bowl-trofé et faktum.