I SKYGGEN: Tyskland jubler for OL-gull i målområdet. I bakgrunnen kommer sølvguttene Espen Andersen, Jørgen Graabak, Jan Schmid og Jarl Magnus Riiber ruslende. Foto: Bjørn S. Delebekk

Jan Schmid om kombi-nedturen: – Hadde blitt fryktelig tungt uten OL-sølv

Publisert: 22.02.18 16:41

PYEONGCHANG (VG) Kombinertgutta kom til OL med flere medaljer i drømmene. De reiser hjem til Norge med et selvsagt sølv fra lagkonkurransen i kofferten.

I normalbakke/10 kilometer blåste Jan Schmid og Jørgen Graabak bort i hoppbakken. Supertalentet Jarl Magnus Riiber leverte hopp av høy klasse. Men manglet noen ekstra sekunder i sporet i medaljekampen. Det ble fjerdeplass.

Storbakke/10 km endte med samme plasseringer for Oslo-gutten. Og igjen bommet Schmid og Graabak i hoppbakken. Riibers ansikt etterpå – i bitre tårer – fortalte mer en tusen ord.

Tyskland serverte en maktdemonstrasjon av en annen verden. Gull i begge de individuelle konkurransene med Eric Frenzel og Johannes Rydzek. De tok fire av seks medaljer individuelt. Torsdag lekte de seg til seier i lagkonkurransen.

Norge var aldri i nærheten av gullet. Tyskerne var over målstreken før Graabak som Norges ankermann kom inn på stadion. Sølvet reddet OL – på et vis. Og veteranen Schmid (34) sier det akkurat som det er.

– Det hadde blitt en fryktelig tung flyreise hjem på lørdag uten denne sølvmedaljen, sier Jan Schmid.

Han kom til Pyeongchang-lekene med et berettiget håp om OL-gull. Tre ganger i vinter har han vunnet verdenscuprenn. Senest i japanske Hakuba rett før OL. Men trua på suksess forsvant i en bihulebetennelse da han landet i Sør-Korea.

Ting kom «ut av vater» i hopp. Han fant seg ikke til rette. Hoppteknikken stemte ikke lenger – hans beste våpen tidligere i sesongen – og stemningen sank.

– Både jeg og Jørgen (Graabak) er skuffet. Men i dag får vi det beste vi kan få. Det er der vi er for øyeblikket. Men så kan du si at hadde Riiber bikket innenfor med to bronsemedaljer istedenfor to fjerdeplasser, så hadde det vært strålende totalt sett, sier Jan Schmid.

Han mener Tyskland har underprestert tidligere i vinter. Men at de har funnet seg selv i OL. Ifølge trønderen ble det slik at nordmennene måtte «begynne å jage dem», istedenfor motsatt.

– Vi hadde flyt tidligere i år, og de (Tyskland) ble jagende etter oss. Etter den første OL-konkurransen her ble styrkeforholdet snudd, sier Schmid .

Landslagssjef Kristian Hammer medgir overfor VG i snøbygene i den iskalde koreanske kvelden at det uttalte målet var medaljer i samtlige øvelser før avreise til OL.

– Det er godt med sølv i lag, men vi hadde håper vi skulle kjempe om gullet. I tillegg hadde vi medaljer i de individuelle konkurransene som mål. Men vi mistet flyten i hoppbakken. Det er først og fremst der vi er blitt dårligere sammenlignet med de konkurransene vi har vunnet tidligere i vinter, sier Kristian Hammer.