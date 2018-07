Sagan vant hektisk spurt etter massevelt - Kristoff nummer fem

Publisert: 08.07.18 17:27 Oppdatert: 08.07.18 18:14

SPORT 2018-07-08T15:27:32Z

LA ROCHE-SUR YON (VG) Alexander Kristoff var sjanseløs i spurten mot Peter Sagan og ble nummer fem i søndagens Tour de France-etappe.

Med to kilometer igjen gikk en rekke spurtkanoner i bakken, inkludert lørdagens vinner Fernando Gaviaria i den gule trøya. Kristoff var en av få ryttere som satt langt nok fremme og kunne stikke av, men i spurten var han sjanseløs mot Peter Sagan.

– I dag var en stor sjanse og jeg burde gjort det bedre. Jeg hadde ambisjoner om å gjøre det bedre, så jeg er litt skuffet. I går var det oppløftende, for det var en lettere spurt. I dag trodde jeg at jeg skulle være nærmere de beste, men følte istedet at jeg var lenger unna. Sånn sett er det litt skuffende. Det føltes litt trått, sier Kristoff til VG.

Han innrømmer at det var beina som rett og slett ikke var gode nok.

– Jeg stivnet ganske kjapt,da Demare startet så hadde jeg ikke kreftene til å komme opp i samme fart. Da skjønner man kjapt at det ikke går, og litt av gnisten går ut av deg.

– Det var ikke så mye som kunne vært gjort annerledes?

Kristoff drar litt på det før han svarer:

– Nei, men dersom jeg hadde fått en lagkamerat til gjennom svingen, foran velten, så kunne han kjørt meg frem og jeg hadde spart krefter. Men jeg hadde ikke vunnet uansett.

- Trenger du noen dager på å komme i gang?

– Jeg føler jo at jeg er i gang, men jeg mangler litt på de beste.

– Stein Ørn sa i går at du er i kjempeform. Føler du det selv også?

– Jeg var ikke i kjempeform opp den siste bakken i dag, men det er ganske varmt (35 grader), så det kan handle om det også. Men jeg satser på at det bare tar noen dager å bli vant med, sier Kristoff til VG.

Topp 10 på etappe 2:

1. Sagan (BOH)

2. Colbrelli (TBM)

3. Demare (GFC)

4. Greipel (LTS)

5. Kristoff (UAE)

6. Dupont (WGG)

7. Valverde (MOV)

8. Pasqualon (WGG)

9. Degenkolb (TFS)

10. Gilbert (QST)

Degenkolb med protest

John Degenkolb sier i et intervju vist på TV2 at han ønsker å legge inn en protest mot Sagan, som han mener sperret ham inn mot gjerdet i spurten.

– Den er hårfin, men jeg mener det er ingen grunn til å straffe Sagan, sier Hushovd på TV2.

Degenkolb ble nummer ni.

Edvald tom for krefter

Edvald Boasson Hagen mistet sin kaptein Mark Cavendish i velten, og spurtet heller ikke for seieren.

– Vi skulle kjøre for Cavendish, men så mistet vi hverandre og velten kom. Uansett hadde jeg ikke bena til å gjøre noe i spurten uansett, sukker Boasson Hagen til TV2.

Gårsdagens tredjemannn, spurtkanonen Marcel Kittel, punkterte syv kilometer før mål og kom seg ikke opp i feltet igjen.

Yates i bakken igjen

Sammenlagtfavorittene Chris Froome (Sky), Richie Porte (BMC), Adam Yates (Mitchelton–Scott) og Nairo Quintana (Movistar) var alle involverte i uhell som gjorde at de tapte tid på åpningsetappen. Søndag var Yates igjen i bakken, men med 30 kilometer igjen greide han å kjøre seg opp til hovedfeltet igjen.

Sylvain Chavanel (39) (Direct Énergie) sykler sitt attende og siste Tour de France. Franskmannen gikk tidlig i brudd med to andre ryttere, men ble etter hvert sittende alene med rundt fire minutters forsprang. Men hovedfeltet hadde kontroll, den franske publikumsfavoritten ble kjørt inn 13 kilometer før målgang i La Roche-sur-Yon.

Fuglsang mistet viktig hjelperytter

For Astana ble derimot uhell. Jakob Fuglsangs viktige hjelper til fjelletappene Luis Leon Sanchez deiset i bakken, skadet armen og måtte bryte.

– Om Jakob tar den gule trøyen vil dette være et kjempesavn i fjellene, sa Thor Hushovd på direkten på TV2.

– Å miste en dyrebar lagkamerat i fjellene kan bli kostbart, mente Dag Otto Lauritsen under TV2-sendingen.

Leon Sanchez ble annenmann til å bryte årets ritt. Tsgabu Grmay kastet inn håndkleet tidligere på søndagen, angivelig grunnet mageproblemer.