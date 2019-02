NIF-visepresident og IOC-medlem Kristin Kloster Aasen fronter de norske innspillene til endringer i de internasjonale dopingreglene. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tar kampen for åpenhet: Nå er NIF på dopingsporet!

Idrettens voldgiftsrett (CAS) er i endring, men foreløpig går ikke forandringene langt nok.

Publisert: 07.02.19 12:18







Retten til en åpen høring er et avgjørende skritt for idrettsutøveres rettssikkerhet.

At dette omsider har kommet til idretten er ikke nødvendigvis så veldig frivillig, men en konsekvens av en uttalelse fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Og det skulle da egentlig bare mangle: En prosess mot en utøver må kunne tåle innsikt, innsyn, flomlys og dagslys.

Men er det egentlig nok at utøverne kan kreve at Idrettens voldgiftsrett (CAS) fraviker hovedregelen om lukkede forhandlinger - dersom utøveren ønsker det?

Svaret på det spørsmålet er «nei».

Den oppfatningen har heldigvis ledelsen i norsk idrett kommet til, og i innspillet til endring av de internasjonale dopingreglene går NIF inn for å snu på dagens system.

Jurist, IOC-medlem og inntil videre visepresident i Norges idrettsforbund, Kristin Kloster Aasen, formidler overfor Dagbladet, på solid underbygget vis, hvorfor den norske siden mener åpenhet må være hovedregelen og ikke unntaket.

Det er er et sunt standpunkt, som forhåpentligvis vil bli fulgt opp av intens internasjonal lobby, i håp om at utøvernes rettigheter kan styrkes i fremtiden.

Det et nemlig vanskelig å se særlig plausible argumenter for å holde forhandlingene lukket, og det er positivt å se NIF kjempe for en åpenhetslinje i denne konkrete saken.

Norges idrettsforbund tar også til orde for mer åpenhet rundt prosessene knyttet til endring av WADA-koden.

I forbindelse med revisjonen av de internasjonale dopingreglene, som skal komme i en oppdatert versjon om knapt to år, har den norske idrettsledelsen levert et omfattende innspill.

Her er åpenbart erfaringene fra vår egen Johaug-sak inspirasjon til en annen endring NIF ønsker seg på den internasjonale arena.

Tema: Hvordan få best mulig proporsjonalitet mellom forseelse og reaksjon?

Overordnet sett er dette en svært relevant diskusjon, til motsetning fra kravet fra mange nordmenn forfektet om at Johaug måtte dømmes snillere enn dagens regler åpner for.

Gode grunner taler for å få på plass mulighet for en mer finmasket utmåling, også for de tyngste stoffene, i stedet for gulvet på 12 måneders straff, som i dag inntreffer så sant utøver er aldri så lite å bebreide.

Fremtiden vil vise hvor ulike innspill fra ulike land fører systemet, men det som er på det rene er at CAS nå har fått utvidet virkeområdet sitt.

Etter at provisoriske antidoping-divisjoner (ADD) har vært i funksjon under store mesterskap, er det nå opprettet en permanent nyvinning i Lausanne.

Tanken er at saker også i første instans skal kunne avgjøres i CAS med én voldgiftsdommer, så sant idrettsorganisasjoner har overført myndighet på dette nivået i en saksbehandling.

Dessuten finnes det åpninger for et eget tredommerpanel også her, hvilket innebærer at det i disse tilfellene ikke blir mulighet for en to-trinnsbehandling.

Hensikten er, ifølge det som nylig fremkom på et seminar ved Universitetet i Oslo, å komme opp med et svar på kritikken om for tette bånd mellom dømmende myndighet og de internasjonale forbundene.

ADD-systemet er så ferskt at det er vanskelig å spå noe om effekten, men hvert eneste steg i retning av mer uavhengighet er åpenbart av det gode.

Uansett er det fint å se NIF ta kampen for forandring. Måtte vi få se mer i samme galei fremover...