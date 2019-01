Linda Hofstad Helleland lanserer nå en internasjonal kampanje, med en firepunktsplan, i kampen for å bli WADAs neste president. Foto: Hallgeir Vågenes

Hellelands WADA-kamp intensiveres: Heroisk og håpløst!

Visepresident Linda Hofstad Hellelands innbitte kamp for å bli WADAs neste president blir stadig viktigere – selv om hun trolig kommer til å tape den.

Publisert: 24.01.19 17:40

Under mottoet «Fit for purpose. Fit for the future» (ekstern lenke) lanseres nå trønderens internasjonale kampanje for alvor.

I en forseggjort presentasjon – og med egen nettside – utdypes det hvorfor en norsk politiker mener hun er det rette valget for å gjenreise tilliten til internasjonalt antidopingarbeid.

Også gjennom fysisk tilstedeværelse i flere land vil politikeren fremover jobbe aktivt for å fremme kandidaturet.

I brosjyren uttrykkes tydelig støtte fra Erna Solberg, den samme statsministeren som ikke lenger fant plass til 41-åringen i den norske regjeringen. Nå blir det interessant å se i hvilken grad det vil bli brukt av motkandidatene at Helleland ikke lenger har status som sittende statsråd.

Dagens visepresident i WADA mangler ikke fiender i internasjonal idrett. Hun har allerede rukket å provosere de mest konserverende kreftene, og innholdet i det ferske valgkampmanifestet kommer neppe til å ha positivt utslag på popularitetskurven der i gården.

Budskapet er sikkert både skremmende og truende for et system som virker å være konstruert på pampenes premisser, snarere enn å sette hensynet til utøvere i første rekke.

Annerledes er det dessverre umulig å tolke de gjentatte knefallene for Russland, som vi senest fikk nok et eksempel på for noen dager siden. Da valgte flertallet i WADAs eksekutivkomité å ikke la det få konsekvenser at russerne misset tidsfristen som ble satt for å overlevere laboratoriemateriale.

Attpåtil kom Hellelands nemesis, president Craig Reedie, med en svulmende erklæring om hvordan han mener at kompromisset som ble inngått med en systematisk juksemaker må tolkes som en seier, ettersom det kom materiale fra Moskva til slutt.

Nå er det store spørsmålet om russerne, med all den datakompetanse myndighetene der har, har latt alt ligge pent, pyntelig og urørt i påvente av at internasjonale kontrollmyndigheter skulle få kikke på innholdet.

I et landskap der egeninteressene florerer blant idrettsledere, som vil markedsføre og fremme økonomisk lukrative idrettsarrangementer, er det Helleland kjemper for en regelrett revolusjon og en flytting av makt.

Det er herreklubben som styrer internasjonal idrett – og IOC utgjør jo for eksempel halve WADA – usedvanlig lite interessant i at skal skje.

Motkreftene Helleland har møtt har allerede vært formidable, og inn mot valget til høsten vil disse sikkert tilta i styrke.

Det er myndighetssiden av WADA som nå skal velge president, men strukturen er slik at det skal nesten ingenting til før idrettshalvdelen får det som de vil.

Om de samler seg om en kandidat som ikke er så opptatt av å reformere, skal det fryktelig lite til for å velte Hellelands planer om å dra organisasjonen i en mer uavhengig retning, med styrket medbestemmelse for utøverne og dermed ut av idrettsledelsens grep.

Skal vi vurdere sjansene nøkternt og realistisk, komme neppe WADAs fjerde president til å være norsk.

Men i månedene frem til alt avgjøres i Katowice, vil kandidaturet bidra til å fremme og tydeliggjøre hvordan noe er nødt til å skje med selve systemet i internasjonalt antidopingarbeid.

Den kampen vekker stadig mer oppmerksomhet, får flere stemmer, og vil sette spor som har verdi.

Før eller senere brister nemlig denne demningen, selv om høsten 2019 nok er i tidligste laget for at de revolusjonære kreftene vinner håndbaken mot ringenes herrer.