Ruuds franske triumf sikrer enorm sum – spiller for 22 millioner kroner

PARIS/OSLO (VG) Casper Ruud (23) har i løpet av karrieren spilt inn rundt 60 millioner kroner i premiepenger. Etter søndagens finale kan han uavhengig av resultat plusse på minst 11 millioner til.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Skulle han vinne mot forbildet Rafael Nadal vil han innkassere rundt 22 millioner kroner. Ruud erkjenner imidlertid etter fredagens semifinale at han «må spille drømmetennis» dersom det skal bli førsteplass mot tidenes beste grusspiller.

VG har tidligere skrevet om premiepengene i French Open som har økt voldsomt de siste årene. Totalt deles det ut 447 millioner kroner i premiepenger for turneringen i den franske hovedstaden. I 2012, for ti år siden, var det totalt 192 millioner kroner som skulle deles ut. Hans finalemotstander søndag, legenden Nadal, har spilt inn rundt 1,3 milliarder norske kroner.

Premiepengene har bidratt til at Ruud fikk kjøpt en luksuriøs gave til faren Christian Ruud. Det avslørte han etter spørsmål fra VG.

– Du sa for et år eller to siden at du en dag skulle takke faren din med å kjøpe en Porsche til ham. Vurderer du fortsatt det?

– Porschen står faktisk på parkeringsplassen. Det er en El-Porsche som jeg kjøpte til pappa ettersom han fyller 50 i år. Det er en, hva skal jeg si, slags bonus fra i fjor og gave på forskudd. Det var snakk om at moms skulle bli pålagt el-biler så jeg måtte skynde meg litt, forteller Ruud.

Faren fyller 50 i august senere i år.

Casper Ruud er for øvrig sponset av Porsche, og hvor mye han ga for bilen han kjøpte er ikke kjent.

– Jeg synes han fortjente det. Jeg ville gi noe tilbake, selv om det kanskje ikke er materialistiske ting man vil gi tilbake så trengte han en ny bil. Så jeg slo litt på stortromma og klinte til med en El-Porsche, så vi er i hvert fall miljøvennlige, sier Ruud med et smil.

Smilet satt løst hos den norske tennisstjernen etter at han fredag sikret sin første finaleplass i French Open. Han slo kroatiske Marin Cilic i tre av fire sett (3–6, 6–4, 6–2, 6–2) og møter barndomshelten Nadal i finalen. Spanjolen har vunnet 13 French Open-finaler.

– Nadal er den siste av «de tre store» som jeg ikke har spilt mot. Dette er perfekt timing og det var verdt å vente på. Å få spille mot ham i en finale i en Grand Slam-turnering vil bli et spesielt øyeblikk for meg, og forhåpentligvis litt for ham også. Han har jo spilt i så mange, men nå får han spille mot en elev fra akademiet sitt. Forhåpentligvis blir det moro, sier Ruud, som er en del av «Rafael Nadal Academy».

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for å vinne denne kampen og jeg har trent mot ham mange ganger før. Han kjenner meg og jeg kjenner ham. Jeg har sett ham på TV i hele mitt liv, og jeg vet hvor god han er i finaler. Hvis jeg skal ha noen som helst sjanse, så vet jeg at jeg må spille drømmetennis og den beste tennisen jeg har levert noen gang. Jeg skal legge meg i natt og i morgen og tro på det, drømme om gode slag og at det kan gå, sier Ruud til Discovery+.

Søndagens finale starter 15.00, og vises på MAX og Discovery+.