«THE BLADE JUMPER»: Markus Rehm fotografert i det tyske mesterskapet tidligere i sommer.

Han kunne ha vunnet både OL og Paralympics: − Jeg er veldig skuffet

TOKYO (VG) Han har tilnavnet «The Blade Jumper», tyskeren Markus Rehm (33). Han er storfavoritt i Paralympics – og kunne også ha vunnet i OL for noen uker siden.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tyskerens personlige rekord i lengde, satt under EM tidligere i sommer, hadde holdt til å ta OL-gullet.

Hans 8,62 er ikke bare bedre enn årets vinnerresultat i Tokyo på 8,41 – men det er faktisk bedre enn vinnerens lengde i de seks siste OL. Vi må tilbake til Carl Lewis i 1992 for å finne en vinner som har hoppet lenger.

Men Markus Rehm fikk ikke muligheten til å delta i OL. Kort tid før OL-åpningen i juli avsa CAS (idrettens voldgiftsdomstol) sin dom: Nei!

– Noe mer har jeg ikke hørt. Jeg har aldri fått noen forklaring på dommen. Jeg er veldig skuffet, sier Markus Rehm da VG treffer ham inne i det gigantiske pressesenteret i Tokyo.

Der er det mange ledige plasser selv om det nå er på ’an igjen med Paralympics, bare to uker etter OL. Åpningsseremonien er tirsdag.

Rehm titter på telefonen sin:

– Jeg ble lovet en forklaring innen 5. august. Vi er allerede flere uker over den datoen, sier han og nikker mot VG.

– Jeg er som sagt skuffet. Veldig skuffet.

«The Blade Jumper» har fått sitt navn på samme måte som Oscar Pistorius var «The Blade Runner».

Av alle resultater som kommer i Paralympics, er Rehm trolig den eneste som kommer til å være bedre enn OL-vinneren.

– Endelig er vi her. Jeg gleder meg voldsomt. Jeg har aldri vært bedre enn i år, sier han om at det i hvert fall er Paralympics.

I 2003, som 14-åring, var han utsatt for en ulykke da familien var på ferie og han sto på wakeboard på Main. Gutten falt ned i vannet, en båtfører så ham ikke og Markus ble tatt av propellen. Det høyre beinet måtte amputeres under kneet.

Der har han nå en protese, et blad som mange mener gir ham fordeler som gjør at han ikke kan konkurrere med bein av kjøtt og blod. Selv er han altså ikke enig i dette.

PÅ PLASS I TOKYO: Markus Rehm.

Flere ganger har han fått nei fra det internasjonale friidrettsforbundet. Så tok han altså saken til voldgiftsorganet CAS – men fikk nei også der.

– Jeg har aldri følt meg handikappet. Eller hva de kaller det. Jeg vil bare være den beste utgaven av meg selv. Jeg vil være den beste lengdehopperen i verden. Jeg trener for å klare det. For å vise verden det, sier Markus Rehm i møte med internasjonale journalister her i Tokyo.

– Kanskje kan jeg bane vei for fremtidige utøvere.

– Jeg har hatt det beste året mitt noen gang, og jeg har hørt at stadion er veldig bra. Det ble jo verdensrekord i tresteg for kvinner under OL. Selv gjør jeg alt for at toppformen skal komme her i Paralympics.

Til Süddeutsche Zeitung sier han:

– Det er egentlig Paralympics som er min greie. Det med OL handler ikke om en medalje, men om et budskap, sier Rehm – og mener at både IOC og World Athletics er skinnhellige når de bruker et slagord som «Together».

– Det blir ikke etterlevd.

Markus Rehm vant lengdesprang både i 2012 og i 2016. Han har også løpt på det tyske 4 x 100 meter-laget, som tok henholdsvis bronse og gull i disse to lekene.

– Det er virkelig på tide at vi kan ha Paralympics nå. Det har vært lang venting.

PS! Süddeutsche Zeitung har søkt kommentar fra World Athletics. De sier at søksmålet fra Rehm ikke gikk direkte på om han skulle få starte i OL – og at også de venter på begrunnelsen fra CAS.