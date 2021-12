«Mester-Magnus» med million-suksess på YouTube

Magnus Midtbø (33) var en av verdens beste klatrere og ble kjendis etter knallhard kamp mot Aksel Lund Svindal i «Mesternes Mester». Etter å ha rundet en million abonnenter på YouTube, kommer nå biografien «Magnus» i oppsiktsvekkende høyt opplag.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

Magnus Midtbø la opp som sportsklatrer i 2017. Vel å merke etter å ha hevdet seg i toppsjiktet internasjonalt i den i norsk sammenheng smale konkurranseidretten. Lite ante han vel da at hans neste karrierevalg, som youtuber, skulle medføre oppmerksomhet han som klatrer aldri var i nærheten av.

– Ikke i det hele tatt. Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle være veien videre. Jeg visste ikke om det gikk an å tjene penger på klatring, og så heller aldri at jeg kunne tjene penger på YouTube, sier Magnus Midtbø.

En vesentlig forskjell mellom å «tjene penger» på klatring og YouTube: Som klatrer måtte han selv jakte sponsorer, og det var «egentlig aldri» noen som var interessert. Nå – som youtuber – mottar han hver dag rundt 10 forespørsler fra sponsorer.

YOUTUBE-HEDRET: Magnus Midtbø nådde milepælen en million abonnenter på YouTube for et par måneder siden. For den mottok han en plakett fra videodelingsplattformen på internett.

– Er du blitt rik som youtuber?

– Akkurat nå tjener jeg veldig bra, svarer Magnus Midtbø.

Han har investert pengene i fire klatresentre i Norge, og i et klesmerke. Varemerket «Rungne» er fra norrøn mytologi (Rungne utfordret Tor) og utledet av Rognan, Midtbøs andre etternavn.

Han understreker imidlertid at det gjelder å holde YouTube-koken. En dag kommer han til å gå tom for ideer, og da vil kanalen hans «dø ut» – og andre youtubere overta.

Magnus Midtbø besøkte nylig Adam Ondra (28) - regnet som verdens beste sportsklatrer - på hans hjemmebane i Tsjekkia. Ondra (785.000 Instagram-følgere) ble åpenbart overrasket over Midtbøs fysiske styrke:

VG skrev om suksessen hans første gang for snart tre år siden, i mars 2019. Da hadde han 234.000 abonnenter på YouTube. Med det antallet kunne han leve av å produsere og publisere sine filmer via den kanalen.

Så skaffet han seg et navn, som det heter, som deltager i NRKs «Mesternes Mester», for så i midten av oktober i år runde en million abonnenter på YouTube. For den bedriften mottok han en ruvende plakett fra YouTube. I dag er antall abonnenter økt med 55.000, det vil si tusen per dag.

– Det er voldsomt. Jeg har holdt på i fem år. Det går stødig oppover. Men det viktigste er antall visninger og gjennomsnittlig seertid, påpeker han med tanke på inntjeningen.

Ifølge ham selv har videoene hans nådd 140 millioner visninger. De blir i snitt sett i cirka ni minutter (totaltid drøyt 20 minutter).

Ikke nok med det. Nå kommer boken om Magnus Midtbø – en biografi – skrevet av Thor Gotaas (har blant andre skrevet «Femmila», «Birken» og «Mitt liv som middels langrennsløper») og utgitt av Kave Publishing. Valget av forfatter var tilfeldig, men også nærmest naturlig da det viser seg at Gotaas kjente Magnus Midtbø fra før.

– Jeg har fulgt med Magnus i mange år, siden han ble kjent (som klatrer) i 2004–2006, og på YouTube. Han er en solid kar, som en del av skiløperne jeg har skrevet om. Han er en vagabond, med rundt 2500 reisedager de siste 20 årene. Og så har han den største klatrekanalen på YouTube, sier en alltid entusiastisk Thor Gotaas.

– Han er perfeksjonist, en typisk toppidrettsutøver i hodet – og det er han på YouTube også. Han har vært like dedikert til klatring som de beste i andre idretter. Han er et moderne fenomen, tilføyer Thor Gotaas.

«Magnus» er hans bok nummer 42.

Midtbø, som i 2015 klatret til topps i Holmenkollen og har 385.000 følgere på Instagram, sier at den handler om «det forrige kapittelet», om livet hans som klatrer: Hvorfor han begynte, konkurransene, alle reisene og hvordan sporten har endret seg.

– Klatring var «underground», med sære typer. Nå er den tilgjengelig for alle. Det er ikke sikkert jeg ville hatt den samme driven og startet med klatring hvis sporten den gang var som den er i dag, sier han.

Boken er forhåndssolgt i over 40 land. Første opplag, på norsk, engelsk og tysk, er 30.000, ifølge Kaves daglige leder Pål Skaugen.

Bestiller-sted og YouTube-abonnement-sted henger sammen. Kave har mottatt over 2000 bestillinger fra USA. Magnus Midtbø anslår at hans største abonnement- og seerskare befinner seg i USA (25 prosent), foran England (10 prosent) og Tyskland (8 prosent).

Andelen følgere i Norge er kun fire prosent, og han tilbakeviser antagelsen om at «Mesternes Mester»-profileringen førte til et byks på hjemmebane.

– Jeg fikk ingen drahjelp av «Mesternes Mester». Den måneden den gikk, var den dårligste jeg har hatt på YouTube, røper Magnus Midtbø.

Han har så å si ingen abonnenter i Asia. Der ligger det et vekstpotensial. Derfor vil videoene hans bli dubbet til kinesisk og japansk.