Jarlen av kombinert: - Kom som et sjokk på veldig mange

Han er best i verden i kombinasjonen hopp og langrenn. Jarl Magnus Riiber (24) åpner opp om papparollen, det hemmelig huskjøpet – og om den gangen samboerens mor måtte gripe inn.

Publisert: Nå nettopp

Denne uken ble det klart at OL-drømmen for Jarl Magnus Riiber står i fare, etter at han testet positivt for corona.